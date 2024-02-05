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Симоньян рассказала британскому журналисту о 1990-х в России
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян в разговоре с британским журналистом Стивеном Розенбергом рассказала о «нищете и безнадеге» 1990-х годов в России и том, почему лучшим выбором для страны стал бы Владимир Путин.
Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказала о разговоре с Розенбергом, который часто принимает участие в пресс-конференциях Путина. Журналист спросил главреда RT, почему лучшим выбором для России был бы президент Путин, передает РИА «Новости».
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» отметила, что для россиян ответ на этот вопрос очевиден. Она рассказала западному журналисту о том, какими в России были 90-е годы, в частности, о пенсионерах, которые не получали выплат, а если это и происходило, что размер пенсии не доходил даже до прожиточного минимума и не обеспечивал минимальных физических потребностей.
Симоньян напомнила, что пенсионеры с вилами и с кольями перекрывали мосты и захватывали железнодорожные переезды. «Я маленькая была, подростком, но я это прекрасно помню», – сказала она.
У молодежи насаждалось чувство презрения к самоидентичности, в молодых россиян «вдалбливали» презрение к самим себе и собственной истории, подчеркнула она, уточнив, что это осуществлялось в школах, во всей поп-культуре, по всем медийным каналам.
Симоньян рассказала, что размер ее президентской стипендии в Краснодарском крае составлял 12 долларов, этой выплаты хватало только на «два завтрака и три обеда в студенческой столовой дешевой». Сейчас президентская стипендия составляет 30 тыс. рублей, сказала она, отметив, что деньги не огромные, но хватает, чтобы прокормиться. «Перемены же разительные», – отметила она.
Самым же важным фактором Симоньян назвала сепаратизм. Она напомнила, что «Сочи хотел отделиться от Краснодарского края, а Краснодарский край – от всей остальной России». «Боевики, террористы, готовились к терактам, готовились к большой войне, которая по мысли тех, кто все это спонсировал, должна была захватить весь Северный Кавказ и вообще весь юг России», – сказала главред RT.