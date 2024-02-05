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В Сочи отменены десять поездов из-за сошедшего на пути селя
В Сочи шесть поездов задержаны, десять отменены из-за сошедшего на пути селя
Движение поездов на участке Туапсе – Адлер в Краснодарском крае приостановлено после схода селевых масс, задержаны шесть пассажирских поездов, еще десять отменены.
В официальном Telegram-канале РЖД указано, что сели нарушили движение поездов на перегоне Дагомыс – Лоо в Краснодарском крае, пассажиров довозят до Сочи и Адлера автобусами. Сход грязевых масс произошел из-за ранее выпавших осадков и переувлажнении почвы.
Уточняется, что отменились пригородные поезда № 6803 Туапсе – Имеретинский Курорт, № 6831 Туапсе – Имеретинский Курорт, № 6003 Туапсе – Аэропорт Сочи, № 6009 Туапсе – Аэропорт Сочи, № 6013 Туапсе –Имеретинский Курорт, № 6014 Имеретинский Курорт – Туапсе, № 6807 Туапсе – Имеретинский Курорт, № 6809 Туапсе – Имеретинский Курорт, № 6820 Имеретинский Курорт – Сочи и № 6027 Сочи – Аэропорт Сочи.
Как отметили в Федеральной пассажирской компании, пассажиры поездов дальнего следования, задержанных из-за схода селя на Черноморском побережье, могут сдать билеты или переоформить их в кассах без удержания сборов и доплат.
Также сообщается, что пассажиры поезда № 305 Москва – Сухум от станции Якорная Щель будут доставлены автобусами до Адлера, а затем поездом по маршруту следования. Пассажиры поезда № 114 Адлер – Санкт-Петербург будут доставлены поездом № 902 «Ласточка» Адлер – Дагомыс с последующей пересадкой на станции Якорная Щель в резервный состав и будут следовать до Санкт-Петербурга.
По информации мэра города Алексея Копайгородского, не менее 1,8 тыс. пассажиров, следовавших в поездах через Лазаревский район Сочи, было перевезено за минувшую ночь.
В своем Telegram-канале градоначальник добавил, что 22 автобуса направлено на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера, в аэропорт.
Известно, что для устранения аварии привлечены от РСЧС 39 человек и семь единиц техники, а также более 100 железнодорожников. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь.
В городе также поддерживают связь с местными жителями. Так, в Лазаревском переселили в ПВР пять человек из частного дома на улице Днепровской из-за подъема уровня воды в реке.