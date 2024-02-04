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Россельхознадзор попросил ЕС прекратить сертификацию эквадорских гвоздик
Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками в Россию эквадорских гвоздик через страны ЕС, в адрес уполномоченных органов этих стран направлены обращения с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик в связи с выявлением в них западного цветочного трипса, сообщило ведомство.
Как говорится в сообщении, Россельхознадзор обеспокоен участившимися случаями нарушения фитосанитарных требований ЕЭАС при поставках цветов эквадорского происхождения в связи с обнаружением в них калифорнийского цветочного трипса, передает ТАСС. Там добавили, что с учетом того, что наибольшее количество карантинных объектов выявляется в цветочной продукции из Эквадора, поступающей на территорию России через страны Нидерланды, Германию, Латвию и Литву, ведомством направлены обращения в адрес уполномоченных органов данных стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик.
Как пояснили в пресс-службе, Россельхознадзор не вводил запрет на ввоз в Россию эквадорских гвоздик, а попросил прекратить их сертификацию, а при продолжении поставок зараженных цветов в Россию указанными странами, российское ведомство перейдет к следующему этапу введения ограничительных мер в отношении других видов цветов.
Ранее президент страны Даниэль Нобоа заявил, что Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом.