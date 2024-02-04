Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями и. о. президента Намибии Нанголо Мбумбе в связи со смертью руководителя африканской страны Хаге Гейнгоба.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибия Хаге Гейнгоба», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер уточнил, что ему «довелось встречаться с этим замечательным человеком». «Я навсегда сохраню светлую память о нем», – добавил Путин. Глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Намибии.
Путин заявил, что с именем Хаге Гейнгоба связаны становление намибийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории их страны. «Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией», – говорится в сообщении.
4 февраля президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался на 83-м году жизни в больнице от рака.