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Президент Намибии скончался от рака
Президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался в возрасте 82 года в больнице от рака
Глава Намибии проходил лечение в больнице Lady Pohamba после того, как у него обнаружили раковые клетки, сообщил исполняющий обязанности президента страны Нанголо Мбумба.
«С величайшей скорбью и сожалением сообщаю вам, что наш любимый доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республики Намибия, ушел из жизни сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 00.04 (01.04 мск)», – говорится в заявлении офиса президента, передает РИА «Новости».
Отмечается, что кабинет министров республики объявил экстренное заседание, чтобы принять «необходимые государственные меры».
Хаге Готфрид Гейнгоб родился в 1941 году, пост президента Намибии занял в 2015 году, до этого дважды возглавлял правительство страны.