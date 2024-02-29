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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

    7 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    15 комментариев
    29 февраля 2024, 13:43 • Новости дня

    Сийярто: Заявления о направлении западных войск на Украину противоречат решению НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высказывания о направления войск западных стран на Украину противоречат позиции НАТО, которая еще два года назад решила воздержаться от прямого вмешательства в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя предположения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военнослужащих в помощь украинской армии.

    По его словам, есть решение НАТО двухлетней давности о невмешательстве» в конфликт на Украине, поэтому любые планы или заявления, касающиеся возможного появления европейских военнослужащих на Украине, будут диаметрально противоположны по отношению к нынешнему решению НАТО», – передает ТАСС слова Сийярто.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    27 февраля 2024, 16:09 • Новости дня
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    @ Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское правительство не имеет каких-либо планов крупномасштабного развертывания своих военнослужащих на Украине, заявили в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.

    Представитель британского премьера отметил, что отправлять на Украину для поддержки ВСУ военнослужащих «сверх того небольшого числа», которое уже там находится, не планируется, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно.

    При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

    Коментарии (20)
    27 февраля 2024, 06:21 • Новости дня
    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу

    Дипломат Гаврилов предостерег страны Запада от отправки военных на Украину

    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность отправки западными странами военных на Украину, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что это повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

    Гаврилов отметил, что последствия такой ситуации могут оказаться «самыми непредсказуемыми». Он полагает, что европейские налогоплательщики, на деньги которых западные страны финансируют военную помощь Украине, не хотели бы «переноса конфликта в Европу». Гаврилов подчеркнул, что Россия также «этого не хочет», передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что Москва не раз предупреждала НАТО «об опасности непосредственного участия в боевых действиях против» российских войск. Также Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину как «таран» против России.

    Гаврилов отметил, что Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, Москва «открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада такой возможности. Он заявил, что консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя».

    Коментарии (16)
    28 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине

    Командир добровольцев: Спецназ НАТО используют в заградотрядах ВСУ

    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии давно замечают присутствие спецназа Североатлантического альянса, заявил командир одного из штурмовых подразделений добровольцев на Артемовском участке.

    Представители сил специальных операций давно замечены на Артемовском направлении, это не секрет, из таких спецназовцев часто состоят заградотряды, сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, из их числа «особенно поляки себя проявили».

    Также они есть в числе наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и военных консультантов. Все спецоперации также планируют иностранцы. Источник добавил, что такого числа «качественных пилотов» у киевского режима не было.

    Ранее эти спецподразделения НАТО пытались представить добровольцами и наемниками, но теперь «постепенно все становится на свои места». Под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких бойцов, после чего оборона на участке посыпалась и украинские военнослужащие сбежали.

    Собеседник уточнил, что эти натовские подразделения высоко подготовлены, но это «краткосрочные» бойцы, так как они «не выдерживают длительного прессинга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что натовские военные давно присутствуют на Украине. Британские СМИ сообщали, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину сделаны для легализации уже имеющихся там спецназовцев из членов альянса.

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    29 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз, пишут немецкие СМИ.

    По информации таблоида Bild, первой фазой в документе названа «кампания массовой дезинформации» через средства массовой информации и социальные сети, призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж, передает Ura.ru.

    «Вторжение войск» прописано как третья фаза, а четвертая предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    Россия не раз подчеркивала, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

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    28 февраля 2024, 09:05 • Новости дня
    В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине

    Financial Times: Спецназ НАТО уже присутствует на Украине

    В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины, пишет британская газета The Financial Times.

    По словам анонимного высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны, это распространенный факт – западные войска специального назначения находятся на Украине, передает ТАСС.

    «Они просто еще не признали этого официально», – отметил он.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

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    29 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России

    Германский политолог Рар: Провалы Украины на фронте вынуждают немецкие СМИ выдавать новые «планы нападения» России

    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реальное положение дел в конфликте на Украине полностью опровергает то, о чем писали немецкие СМИ последние полтора года. Запад не может признать преимущество Москвы. Поэтому в прессе появляются «планы нападения» России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. Ранее Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО.

    «Полтора года немецкие СМИ, в том числе Bild, твердили о том, что Россия слаба, отступает на фронте и вот-вот проиграет Украине. Редакторы и журналисты в Германии весьма надменные, самодовольные, они всегда хотят стоять на правильной стороне морали», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Но то, что сейчас происходит на поле боя, полностью противоречит тому, о чем писали медиа все это время. Западные политики были не готовы к тому, чтобы каким-то образом признавать преимущество России. Ведь победа Москвы может пошатнуть основы привычной европейской архитектуры. Это прекрасно понимают. И этого боятся», – добавляет он.

    «С лозунгами в стиле «Европа в опасности – Россия не может выиграть!» европейские политики сейчас активно будут наращивать все возможные потенциалы для укрепления Украины. И уже доходит до того, что тайные планы обороны Германии в случае нападения на нее каким-то образом выходят наружу», – рассуждает спикер.

    «К сожалению, надо быть готовыми к новым виткам эскалации. Естественно, западное общество будут готовить к неминуемой конфронтации, может даже военному столкновению с Россией. Ведь ЕС и США по-прежнему самоуверенно заявляют, что они никак не могут проиграть или «идти на поводу у России», – заключил Рар

    Ранее в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Таблоид Bild привел детали документа. По его информации, первая фаза включает в себя массовую кампанию по дезинформации. Целью станет разделение общества, его дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры.

    Вторая фаза, согласно плану, начнется с крупных маневров российских войск на границах альянса, НАТО ответит развертыванием сил на восточном фланге. Возможны выведение из рабочего состояния космических спутников, а также атаки на химические предприятия на территории Германии. Третья фаза, по мнению авторов, состояла бы в непосредственном нападении РФ на страны НАТО.

    Четвертая фаза представляла бы собой прорыв российских военных к немецкой территории. Бои будут происходить на суше, в море и в воздухе, описывает таблоид. Авторы считают, что РФ якобы может применить ядерный электромагнитный импульс, который будет задействован на высоте 50 км и выведет из строя все электронные устройства.

    Примечательно, что в январе Bild также публиковал план бундесвера по подготовке к конфликту между Россией и НАТО. Тогда прогнозировалось, что боевые действия могут начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, в октябре 2024 года Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет приказ главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, из которых 30 тысяч – немцы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему подобная информация была предана огласке.

    Россия не раз подчеркивала, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

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    28 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Церемонию вступления Швеции в НАТО решили отложить
    Церемонию вступления Швеции в НАТО решили отложить
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Церемония официального вступления Швеции в НАТО откладывается, скорее всего, она состоится не ранее следующей недели, пишет агентство Bloomberg.

    Мероприятие пришлось перенести из-за вступления в должность нового президента Венгрии, передает РИА «Новости». Конкретной даты церемонии пока нет, но ожидается, что процесс будет завершен на следующей неделе или через неделю.

    Церемония принятия нового союзника в НАТО традиционно проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Участники подписывают документы и поднимают флаг страны.

    Напомним, 26 февраля Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО.

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    27 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шольц исключил участие войск ЕС и НАТО в украинском конфликте

    Канцлер Германии Шольц уверен, что Европа и НАТО не отправят войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц объяснил, что была «хорошая дискуссия» и страны ЕС договорились, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые направит туда Европа или страны НАТО. Он назвал мнение на Западе по этому поводу «весьма единодушным», передает ТАСС.

    В свою очередь венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя сообщения из Парижа, где вопрос об отправке войск на Украину обсуждался на конференции западных стран, исключил отправку войск Венгрии для участия в украинском конфликте.

    По его словам, позиция Венгрии ясна и непоколебима: отправлять какое-либо оружие или солдат на Украину республика не собирается, потому что войну следует прекратить, а не расширять.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

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    27 февраля 2024, 09:37 • Новости дня
    Депутат заявил о вскрытом премьером Словакии заговоре стран НАТО по Украине

    Депутат Белик: страны НАТО хотят легализовать присутствие на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл заговор некоторых стран НАТО, которые хотят узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

    Белик заявил РИА «Новости», что сам Фицо – один из немногих европейских лидеров, который готов бороться за интересы своей страны, – в этом заговоре участвовать не желает.

    Он отметил, что натовские военнослужащие уже присутствуют на Украине, но в качестве иностранных наемников.

    Старой Европе, по словам парламентария, конфликт на Украине уже не интересен, никто не верит в победу ВСУ.

    Ранее Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений.

    Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что это повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

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    27 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не планирует отправлять войска на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не намеревается отправлять своих военных на украинскую территорию, сообщил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

    НАТО оказывает «беспрецедентную поддержку» киевскому режиму с 2014 года, но планов отправлять на Украину натовские военные силы нет, сказал Столтенберг Associated Press, передает ТАСС.

    Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не планирует отправлять свои войска на Украину. Такую же позицию высказал и замглавы Минобороны Польши Цезары Томчик.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

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    27 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    В ЕС заявили, что решений об отправке войск на Украину не принималось
    В ЕС заявили, что решений об отправке войск на Украину не принималось
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На уровне Евросоюза никаких решений об отправке войск на Украину не принималось, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано отметил, что вопрос поддержки Украины в военном плане является ответственностью стран – членов сообщества, которые принимают суверенные решения, передает ТАСС.

    Ранее в НАТО заявили, что не намереваются отправлять своих военных на украинскую территорию.

    При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как включение альянса в прямые боевые действия и как объявление войны нашей стране.

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    28 февраля 2024, 14:08 • Новости дня
    Захарова рассказала, чем занимаются военные НАТО на Украине

    МИД: Военные ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Натовские военнослужащие уже давно присутствуют на Украине, здесь президент Франции Эммануэль Макрон ничего нового не сказал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что это ни для кого не секрет. По ее словам, военные НАТО «активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», передает РИА «Новости».

    Британские СМИ также писали, что высказывания Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.

    Макрон сообщал ранее, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Макрон выбрал Украину для мести России за утрату Африки.

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    28 февраля 2024, 17:59 • Новости дня
    Идеи Парижа об отправке европейских военных на Украину не поддержали в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное, передает ТАСС.

    Хебештрайт добавил, что затем в течение вечера парижской встречи никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, после чего все разошлись.

    Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.

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    27 февраля 2024, 18:12 • Новости дня
    МИД Италии выступил против отправки войск на Украину

    Глава МИД Италии выступил против отправки войск на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос отправки войск на Украину Италией исключается, к нему нужно подходить с осторожностью, чтобы не создать впечатление, что республика воюет с Россией, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

    Министр отметил, что лично он выступает против отправки итальянских войск, чтобы сражаться на Украине, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Шойгу спрогнозировал увеличение размаха военных учений США и союзников

    Tекст: Ольга Иванова

    Размах военных учений США и их союзников увеличится в 2024 году за счет потенциала стран – членов НАТО, считает министр обороны России Сергей Шойгу.

    На заседании коллеги военного ведомства он заявил, что США продолжают использовать нарастание напряженности на Корейском полуострове и в районе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана, передает ТАСС.

    Также на заседании министр рассказал, что войска Восточного военного округа (ВВО) в 2024 году примут участие в четырех международных учениях совместно с Вооруженными силами Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. Он добавил, что в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2024» примут участие контингенты пяти стран.

    Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 с участием 20 тыс. военных в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024.

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