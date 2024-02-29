Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.0 комментариев
Умерла актриса фильма «На углу у Патриарших» Дарья Гончарова
Российская актриса, театральный продюсер Дарья Гончарова, известная по ролям в сериалах «Ландыш серебристый 2», «На углу у Патриарших» и «Деффчонки», скончалась в возрасте 53 лет, сообщило учреждение «Содружество домов культуры».
В сообщении указывается, что Дарья Вилкова-Гончарова была сотрудником автономного учреждения «Содружество домов культуры», руководителем театральной студии, актрисой, театральным продюсером. Причина смерти не сообщается.
Прощание с актрисой состоится 1 марта, отпевание – в Соборе Вознесения Господня в Звенигороде.
Дарья Вилкова-Гончарова известна по роли в сериале «Деффчонки», где она сыграла со своей дочерью Таисией Вилковой, актрисой театра и кино. Также она сыграла в сериалах «Ландыш серебристый 2», «На углу у Патриарших».