Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью

Жириновский четыре года назад предсказал обострение ситуации в Приднестровье

Tекст: Дарья Григоренко

В эфире одного из ток-шоу политик предостерегает Запад от попыток дестабилизировать регион, напоминая о складе оружия в Колбасне, которого, по его словам, хватит на всю третью мировую войну в Европе, передает Lenta.Ru.

«Если взорвать этот склад, Европа содрогнется, – заявлял Жириновский, – Наш ответ будет жестким. Мы заранее предупреждаем: вы умоетесь кровью и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. Никто вас не защитит. Мы всех вас достанем».



Он подчеркивал, что Молдавия – маленькая страна, где дислоцированы отборные российские войска, способные «пропахать пол-Европы». Поэтому Жириновский призывал Запад «сидеть скромно».

28 февраля 2024 года съезд депутатов Приднестровья принял резолюцию с просьбой о помощи к России в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

Ранее Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила о стремлении киевского режима разжечь конфликты в Приднестровье и на Кавказе.

