В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

Tекст: Ольга Никитина

По информации таблоида Bild, первой фазой в документе названа «кампания массовой дезинформации» через средства массовой информации и социальные сети, призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж, передает Ura.ru.

«Вторжение войск» прописано как третья фаза, а четвертая предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

Россия не раз подчеркивала, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.