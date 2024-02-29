  • Новость часаВ Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Формула Зеленского» доведет Украину до состояния Авдеевки
    Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    Пушков предрек Британии участь «колонии пришлых народов»
    Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье
    В Госдуме отреагировали на обращение Приднестровья о помощи
    Патрушев назвал самое агрессивное государство
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шутки Макрона затянулись

    Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    7 комментариев
    29 февраля 2024, 08:23 • Новости дня

    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз, пишут немецкие СМИ.

    По информации таблоида Bild, первой фазой в документе названа «кампания массовой дезинформации» через средства массовой информации и социальные сети, призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж, передает Ura.ru.

    «Вторжение войск» прописано как третья фаза, а четвертая предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    Россия не раз подчеркивала, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

    27 февраля 2024, 16:09 • Новости дня
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    @ Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское правительство не имеет каких-либо планов крупномасштабного развертывания своих военнослужащих на Украине, заявили в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.

    Представитель британского премьера отметил, что отправлять на Украину для поддержки ВСУ военнослужащих «сверх того небольшого числа», которое уже там находится, не планируется, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно.

    При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

    Коментарии (20)
    27 февраля 2024, 19:41 • Новости дня
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    @ imago stock&people

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие правоохранители задержали участницу леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной Армии» (RAF, Rote Armee Fraktion) 65-летнюю Даниэлу Клетте.

    Как пишет Bild, Клетте была задержана в Берлине, она находилась в розыске в течение более 30 лет, передает РИА «Новости». Предположительно, Клетте причастна к подрыву тюрьмы в Вайтерштадте, совершенному в 1993 году, а также нападению на американское посольство в Бонне в 1991 году.

    Теракт в вайтерштадской тюрьме произошел в марте 1993 года. По информации из открытых источников, четверо членов «Фракции Красной Армии» организовали подрыв учреждения. В результате были разрушены административное здание, восстановление заняло четыре года.

    В 1991 году три члена группировки совершили нападение на посольство США в немецком городе Бонн. Инцидент был связан с продолжающейся войной в Персидском заливе.

    «Фракция Красной Армии» действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом террора против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов, ее участники боролись «за счастье эксплуатируемых империалистами».

    Коментарии (17)
    26 февраля 2024, 10:22 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией по боеприпасам для ВСУ

    Spiegel: Германия и Индия ведут тайные переговоры по покупке снарядов для ВСУ

    Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией по боеприпасам для ВСУ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия ведет негласные переговоры с Индией, в арсенале которой имеются сотни тысяч артиллерийских снарядов, по вопросу покупки боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины, сообщили немецкие СМИ.

    Источники Der Spiegel рассказали, что сделку хотят провести через посредников, власти Индии не хотят продавать снаряды в открытую, чтобы не портить отношений с Россией, передает РБК.

    Такие же сделки Германия может заключить и с арабскими странами, добавляет издание. Необходимые запасы боеприпасов, по мнению экспертов, могут быть найдены у некоторых африканских стран и балканских государств.

    По оценке спецслужб Германии, не позже июня, а возможно и раньше, ВСУ исчерпают запасы боеприпасов.

    При этом, как заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, у ФРГ нет нехватки денег на соответствующие закупки: только на 2024 год немецкое правительство выделит 7 млрд евро на оружие для ВСУ. Фрейдинг посетовал на то, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны к покупке в мире.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что государства Запада на фоне недостатка собственных боеприпасов, которые они могут отправить Украине, ищут их в третьих странах.

    Коментарии (30)
    27 февраля 2024, 06:21 • Новости дня
    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу

    Дипломат Гаврилов предостерег страны Запада от отправки военных на Украину

    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность отправки западными странами военных на Украину, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что это повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

    Гаврилов отметил, что последствия такой ситуации могут оказаться «самыми непредсказуемыми». Он полагает, что европейские налогоплательщики, на деньги которых западные страны финансируют военную помощь Украине, не хотели бы «переноса конфликта в Европу». Гаврилов подчеркнул, что Россия также «этого не хочет», передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что Москва не раз предупреждала НАТО «об опасности непосредственного участия в боевых действиях против» российских войск. Также Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину как «таран» против России.

    Гаврилов отметил, что Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, Москва «открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада такой возможности. Он заявил, что консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя».

    Коментарии (16)
    28 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине

    Командир добровольцев: Спецназ НАТО используют в заградотрядах ВСУ

    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии давно замечают присутствие спецназа Североатлантического альянса, заявил командир одного из штурмовых подразделений добровольцев на Артемовском участке.

    Представители сил специальных операций давно замечены на Артемовском направлении, это не секрет, из таких спецназовцев часто состоят заградотряды, сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, из их числа «особенно поляки себя проявили».

    Также они есть в числе наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и военных консультантов. Все спецоперации также планируют иностранцы. Источник добавил, что такого числа «качественных пилотов» у киевского режима не было.

    Ранее эти спецподразделения НАТО пытались представить добровольцами и наемниками, но теперь «постепенно все становится на свои места». Под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких бойцов, после чего оборона на участке посыпалась и украинские военнослужащие сбежали.

    Собеседник уточнил, что эти натовские подразделения высоко подготовлены, но это «краткосрочные» бойцы, так как они «не выдерживают длительного прессинга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что натовские военные давно присутствуют на Украине. Британские СМИ сообщали, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину сделаны для легализации уже имеющихся там спецназовцев из членов альянса.

    Коментарии (10)
    28 февраля 2024, 09:05 • Новости дня
    В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине

    Financial Times: Спецназ НАТО уже присутствует на Украине

    В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины, пишет британская газета The Financial Times.

    По словам анонимного высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны, это распространенный факт – западные войска специального назначения находятся на Украине, передает ТАСС.

    «Они просто еще не признали этого официально», – отметил он.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

    Коментарии (23)
    27 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    Германия решила продолжить расследование подрывов «Северных потоков»

    Генпрокуратура Германии решила продолжить расследование подрывов «Северных потоков»

    Германия решила продолжить расследование подрывов «Северных потоков»
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральная прокуратура Германии сообщила, что продолжает расследование подрывов «Северных потоков».

    В ведомстве при этом не стали раскрывать, получали ли от Швеции и Дании, которые прекратили следственные мероприятия, какие-либо промежуточные итоги, передает ТАСС.

    В Кремле накануне заявили, что решение полиции Дании прекратить расследование диверсий на «Северных потоках» вызывает «абсолютнейшее изумление».

    Напомним, президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону признавался, что молчание Германии по поводу диверсии на «Северных потоках» его удивляет. Он отмечал, что нынешние власти этой страны руководствуются не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. При этом, говорил глава государства, Россия готова поставлять голубое топливо Германии по «Северному потоку – 2», «одна труба жива-здорова», напоминал он. Однако Германия этот путь не открывает. Руководство Германии некомпетентно, заявлял президент.

    Коментарии (13)
    26 февраля 2024, 15:48 • Новости дня
    Уроженка Ирана завоевала титул «Мисс Германия»

    Уроженка Ирана Апаме Шенауэр завоевала титул «Мисс Германия»

    Уроженка Ирана завоевала титул «Мисс Германия»
    @ Star-Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети обсуждают итоги конкурса «Мисс Германия – 2024», в котором одержала победу 39-летняя активистка с иранскими корнями Апаме Шенауэр.

    Шенауэр родилась в Тегеране, она является активисткой борьбы за права женщин с миграционными корнями, пишет «Комсомольская Правда».

    Ранее победа украинки Каролины Шиино в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев. Впоследствии модель отказалась от титула.

    Коментарии (18)
    27 февраля 2024, 06:59 • Новости дня
    DPA заметило нежелание Шольца говорить о «победе Украины»

    DPA указало на стремление Шольца избегать в выступлениях слов о «победе Украины» в конфликте с Россией

    DPA заметило нежелание Шольца говорить о «победе Украины»
    @ Chris Emil Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц говорит о том, что Россия не должна одержать победу в конфликте с Украиной, но избегает заявлений о том, что Украина должна победить.

    На конференции, организованной агентством DPA, Шольц подтвердил, что «придерживается той формулировки, которую выбрал» – он призвал помешать России «выиграть», передает ТАСС.

    Хотя Шольц поддержал резолюцию Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии, в которой говорилось о важности того, чтобы «Украина выиграла эту оборонительную борьбу», в своих выступлениях канцлер избегает данной формулировки, указывает DPA. Подчеркивается, что с самого начала российской специальной военной операции на Украине Шольц говорит только о недопустимости победы России.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.


    Коментарии (2)
    28 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Церемонию вступления Швеции в НАТО решили отложить
    Церемонию вступления Швеции в НАТО решили отложить
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Церемония официального вступления Швеции в НАТО откладывается, скорее всего, она состоится не ранее следующей недели, пишет агентство Bloomberg.

    Мероприятие пришлось перенести из-за вступления в должность нового президента Венгрии, передает РИА «Новости». Конкретной даты церемонии пока нет, но ожидается, что процесс будет завершен на следующей неделе или через неделю.

    Церемония принятия нового союзника в НАТО традиционно проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Участники подписывают документы и поднимают флаг страны.

    Напомним, 26 февраля Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шольц исключил участие войск ЕС и НАТО в украинском конфликте

    Канцлер Германии Шольц уверен, что Европа и НАТО не отправят войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц объяснил, что была «хорошая дискуссия» и страны ЕС договорились, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые направит туда Европа или страны НАТО. Он назвал мнение на Западе по этому поводу «весьма единодушным», передает ТАСС.

    В свою очередь венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя сообщения из Парижа, где вопрос об отправке войск на Украину обсуждался на конференции западных стран, исключил отправку войск Венгрии для участия в украинском конфликте.

    По его словам, позиция Венгрии ясна и непоколебима: отправлять какое-либо оружие или солдат на Украину республика не собирается, потому что войну следует прекратить, а не расширять.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

    Коментарии (3)
    27 февраля 2024, 09:37 • Новости дня
    Депутат заявил о вскрытом премьером Словакии заговоре стран НАТО по Украине

    Депутат Белик: страны НАТО хотят легализовать присутствие на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл заговор некоторых стран НАТО, которые хотят узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

    Белик заявил РИА «Новости», что сам Фицо – один из немногих европейских лидеров, который готов бороться за интересы своей страны, – в этом заговоре участвовать не желает.

    Он отметил, что натовские военнослужащие уже присутствуют на Украине, но в качестве иностранных наемников.

    Старой Европе, по словам парламентария, конфликт на Украине уже не интересен, никто не верит в победу ВСУ.

    Ранее Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений.

    Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что это повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

    Коментарии (4)
    28 февраля 2024, 11:03 • Новости дня
    Uniper уведомил Россию о споре из-за «Юнипро»

    Tекст: Ольга Никитина

    Германский концерн Uniper сообщил, что направил России уведомление о проведении переговоров по спору в связи с передачей акций «Юнипро» под временное управление Росимуществом. В случае отсутствия решения концерн готов обратиться в суд.

    Uniper, как говорится в отчете компании, может инициировать арбитражное разбирательство против России, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не планирует отправлять войска на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не намеревается отправлять своих военных на украинскую территорию, сообщил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

    НАТО оказывает «беспрецедентную поддержку» киевскому режиму с 2014 года, но планов отправлять на Украину натовские военные силы нет, сказал Столтенберг Associated Press, передает ТАСС.

    Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не планирует отправлять свои войска на Украину. Такую же позицию высказал и замглавы Минобороны Польши Цезары Томчик.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Коментарии (0)
    28 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Захарова заявила об отслеживании Москвой военных приготовлений ФРГ

    Захарова заявила о внимательном отслеживании Россией военных приготовлений ФРГ против Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментарий последовал после заявления генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера о том, что у Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению извне, передает ТАСС.

    Также Захарова добавила, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину отражает стремление Запада продлить режим Владимира Зеленского.

    Представитель МИД предположила, что заявление Макрона о возможной отправке войск ЕС было «работой на публику, чтобы каким-то образом воодушевить киевский режим».

    Захарова указала на присутствие военнослужащих целого ряда стран НАТО на Украине, которые активно помогают ВСУ. По ее словам, поэтому «ничего нового Макрон и не сказал», а за подобными высказываниями лишь стоит стремление «продлить агонию режима Зеленского».

    Напомним, накануне Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Коментарии (0)
    Главное
    NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС
    МИД Приднестровья прокомментировал решение обратиться за помощью к России
    Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ
    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено
    Восстановлена уничтоженная ВСУ при отступлении физическая защита ЗАЭС
    Молдавия начала подсчет автотранспорта в целях мобилизации
    В Екатеринбурге залили пивной каток

    Россия создает топливную подушку безопасности

    С 1 марта Россия неожиданно вводит запрет на экспорт бензина. Дизель под раздачу не попал, однако при необходимости и его экспорт могут остановить. Власти действуют на опережение, чтобы избежать повторения энергетического кризиса и разгона инфляции. Получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения

    Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Операция показала и тактическую хитрость российского военного руководства, и новое качество российских войск в целом. Подробности

    Перейти в раздел

    Страх войны с Россией заставил Запад опозорить Макрона

    Когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть посланы на Украину, он опозорился на весь мир. Теперь Франция пытается понять, как так получилось, что только ее президент готов отправить войска на войну с ядерной державой, хотя является «военачальником без армии». Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............