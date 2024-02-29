В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.9 комментариев
В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО
Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО
В правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз, пишут немецкие СМИ.
По информации таблоида Bild, первой фазой в документе названа «кампания массовой дезинформации» через средства массовой информации и социальные сети, призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.
На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж, передает Ura.ru.
«Вторжение войск» прописано как третья фаза, а четвертая предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».
Россия не раз подчеркивала, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.