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В Госдуме отправку французских войск на Украину будут считать ее оккупацией
В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.
«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта», - сказал Шеремет, передает РИА «Новости».
Депутат добавил, что идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима» и не спасет «утопающего и готового хвататься за любую соломину Зеленского», поскольку французам предстоит «познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу».
Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.
По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.