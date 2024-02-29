В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

Tекст: Денис Тельманов

«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта», - сказал Шеремет, передает РИА «Новости».

Депутат добавил, что идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима» и не спасет «утопающего и готового хвататься за любую соломину Зеленского», поскольку французам предстоит «познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу».

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.