В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.2 комментария
Посол в России исключил госпереворот в Чаде
Посол в России Бешир: Госпереворота в Чаде нет
Ситуация в Чаде не является попыткой госпереворота, правительственные силы будут блокировать улицы для поддержания порядка, заявил посол Чада в России Адам Бешир.
Как указал Бешир, танки и прочая бронетехника принадлежат правительственным силам. Он назвал это нормальной практикой при напряженной ситуации в сфере безопасности. По его словам, они будут блокировать основные подходы к важным объектам, вроде банков, президентских административных строений, мест хранения топлива, только чтобы держать ситуацию под контролем, но это не госпереворот, в настоящий момент все уже закончилось и находится под контролем, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что группа солдат направилась к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамена в попытке взять его под своей контроль. Напомним, в среду СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в столице Чада Нджамене произошла стрельба, в город стягивается бронетехника, замечены танки.