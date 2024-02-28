Посол в России исключил госпереворот в Чаде

Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ

Наемник из США в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»

Tекст: Ольга Никитина

Разговор размещен в Telegram-канале Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы набирает иностранцев в свою личную военную кампанию.

Так, Фриман заявил, что «самой большой проблемой» является украинское командование, которое не прислушивается к солдатам с опытом других войн. Украинские командиры, по его словам, «очень упрямые».

Фриман отметил, что на фронт приезжали оперативники ЦРУ США, а также бойцы американских спецподразделений, которые «пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи».

«Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду», – рассказал он, добавив, что к отдельным командирам потерял уважение. Из-за «плохой тактики и плохих приказов» умирают многие молодые украинские солдаты, заявил Фриман.

При этом российские военнослужащие, отметил он, очень быстро приспосабливаются к тому, что делают украинцы, они адаптируют свою тактику.

Рэндсфорд, со своей стороны, посетовал на то, что полученные украинской разведывательные данные часто «не доходят до тех, кто в них нуждается».

Некоторые украинские командиры, по его словам, даже не знают, где находятся вверенные им подразделения.

Ранее Следственный комитет сообщил, что расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии.