В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.2 комментария
Медведев зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
Российских военных необходимо снабжать зенитными ракетами в достаточном объеме на фоне поставок вооружений киевскому режиму, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании ВПК.
Запад намеревается поставить Киеву различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, сейчас украинская армия активно применяет ударные беспилотники, сказал Медведев, передает ТАСС.
В таких условиях необходимо, чтобы ВС России были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПРО. Расход таких ракет по мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями возрастет, отметил он.
В адрес руководителей некоторых предприятий Медведев привел фрагмент из телеграммы Иосифа Сталина 1941 года. «Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб», – процитировал он.
Сталин тогда привел в пример завод, который выпускал по одному самолету Ил-2 в день. Медведев пояснил эту часть телеграммы. «У нас в этом смысле создан более спокойный режим работы. Но [говорю] для того, чтобы все-таки все понимали, каким образом достигалась Победа», – сказал зампред Совбеза.
Ранее глава британского Минобороны Грант Шэппс заявил об отправке киевскому режиму высокоточных ракет.