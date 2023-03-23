Медведев зачитал руководителям предприятий ВПК телеграмму Сталина

Замглавы Совбеза РФ Медведев потребовал от руководителей ВПК выполнять декадные обязательства по поставкам вооружений

Военно-промышленному комплексу (ВПК) следует восполнить то, чего не было сделано за прошлый год, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Он также зачитал телеграмму Иосифа Сталина 1941 года на аналогичную тему, в которой говорилось: «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали... Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников».

По словам Медведева, этот документ служит доказательством того, что никакое производство или организация не являются идеальными, передает ТАСС.

Однако, подчеркнул зампред СБ, необходимо понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях спецоперации, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия нарастит мощности ВПК за счет кооперации с другими странами.