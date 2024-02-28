Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России

В стратегии определяются цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации, говорится на портале.

Как следует из утвержденного документа, целью научно-технологического развития РФ является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижения национальных целей развития и реализации стратегических национальных проектов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.

Для достижения этих целей предлагается сформировать эффективную систему взаимодействия науки, технологий и производства, повысить восприимчивость экономики и общества к новым технологиям, развивать наукоемкое предпринимательство.

Помимо этого, согласно стратегии, в РФ будет создана инфраструктура и условия для проведения научных исследований и разработок, а также сформирована эффективная система управления в области науки, технологий и производства. Также будет вестись работа по выявлению и воспитанию талантливой молодежи, сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки, повышению престижа профессии ученого и инженера.

Среди других задач, которые планируется выполнить в рамках стратегии, – формирование такой модели международного научно-технического сотрудничества и интеграции в области исследований и разработок, которая бы позволяла защитить национальные интересы России в условиях внешнего давления, сохранить идентичность отечественной науки и повысить ее эффективность за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

Также Путин утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года. В ней указывается, что деятельность фонда будет направлена на достижение трех стратегических целей: увеличение числа его грантополучателей при сохранении качества поддержанных программ и проектов, выявление и поддержку прорывных исследований и формирование передовых исследовательских коллективов в различных областях науки, в том числе проводящих междисциплинарные исследования, а также на реализацию программ и проектов полного научно-технологического цикла для внедрения в отечественную экономику наукоемких технологий.