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    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    7 комментариев
    28 февраля 2024, 18:28 • Новости дня

    Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России

    Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития страны, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В стратегии определяются цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации, говорится на портале.

    Как следует из утвержденного документа, целью научно-технологического развития РФ является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижения национальных целей развития и реализации стратегических национальных проектов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.

    Для достижения этих целей предлагается сформировать эффективную систему взаимодействия науки, технологий и производства, повысить восприимчивость экономики и общества к новым технологиям, развивать наукоемкое предпринимательство.

    Помимо этого, согласно стратегии, в РФ будет создана инфраструктура и условия для проведения научных исследований и разработок, а также сформирована эффективная система управления в области науки, технологий и производства. Также будет вестись работа по выявлению и воспитанию талантливой молодежи, сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки, повышению престижа профессии ученого и инженера.

    Среди других задач, которые планируется выполнить в рамках стратегии, – формирование такой модели международного научно-технического сотрудничества и интеграции в области исследований и разработок, которая бы позволяла защитить национальные интересы России в условиях внешнего давления, сохранить идентичность отечественной науки и повысить ее эффективность за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

    Также Путин утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года. В ней указывается, что деятельность фонда будет направлена на достижение трех стратегических целей: увеличение числа его грантополучателей при сохранении качества поддержанных программ и проектов, выявление и поддержку прорывных исследований и формирование передовых исследовательских коллективов в различных областях науки, в том числе проводящих междисциплинарные исследования, а также на реализацию программ и проектов полного научно-технологического цикла для внедрения в отечественную экономику наукоемких технологий.

    26 февраля 2024, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы

    Правозащитник Волков указал на ошибку оппозиции с датой похорон Навального

    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы
    @ Brateevsky/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Если бы несистемная оппозиция провела похороны Алексея Навального 27 февраля – в годовщину гибели Бориса Немцова, то могла объединить сторонников двух политиков и достичь куда большего информационного резонанса, сказал газете ВЗГЛЯД сказал правозащитник Георгий Волков. Но, выбрав 29 февраля, сторонники Навального решили превратить похороны своего лидера в акцию для западных СМИ.

    «Окружение Навального пытается превратить похороны своего лидера в бесстыдное и аморальное шоу. Об этом говорит и планируемая дата – 29 февраля. Этот день был навязан им западными кураторами, желающими омрачить послание Владимира Путина Федеральному собранию», – считает Георгий Волков, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

    «Иного объяснения в проведении похорон именного этого числа нет. Напомню, что 27 февраля будет годовщина убийства Бориса Немцова. Совмещение двух этих поводов подарило бы несистемной оппозиции возможность объединить сторонников двух политиков в один поток. Речь идет о создании куда большего информационного резонанса», – акцентирует эксперт.

    «Однако сторонники Навального решили превратить прощание в некую трагическую акцию. Западные СМИ получат удачную картинку с совмещением послания президента и похоронами его якобы главного противника. Такое откровенное глумление над телом человека не укладывается в понимание любого христианина», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее ужасно выглядит и то, что Алексей после ухода из жизни оказался нужен лишь своей матери. Она является единственной, кто по-настоящему искренне просил власти выдать тело сына. Отмечу, что отдали его достаточно быстро, ведь процедура установления причин смерти – дело крайне трудное», – уточняет он.

    «Тем не менее сторонники Навального начали активно писать о якобы глумлении над его семьей. Их не интересовали реальные факты и разъяснения со стороны учреждения, где находилось тело Алексея. Ролики, в которых они рассказывали о сложившейся ситуации, превратились в инструмент пропаганды, целью которой была демонизация руководства нашей страны», – считает эксперт.

    «Печально, что жена Навального также подключилась к этому процессу. В ее обращении практически нет сострадания к собственному мужу. Напомню, что за все время нахождения оппозиционера в тюрьме она ни разу не приехала его навестить. Никто не запрещал ей видеться с любимым человеком. Видимо, у нее находились более важные дела», – указывает собеседник.

    По его словам, в целом среди известных сторонников Навального редки случаи проявления человечности к его смерти. «Все они заняты лишь одним – дележом политического наследства умершего и попытками прибрать к себе большую часть влияния бывшего лидера», – резюмирует Волков.

    Ранее стало известно, что похороны Алексея Навального могут состояться на Борисовском кладбище в Москве. Судя по видео, опубликованному в интернете, минувшей ночью трактор чистил снег на парковке, территория была очищена от машин, а забор патрулировали полицейские.

    Дата прощания с умершим предварительно назначена на 29 февраля. Также сообщается, что Навального могут похоронить на Троекуровском или Хованском кладбищах.

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навальный отбывал наказание за организацию экстремистского сообщества – в августе прошлого года Московский городской суд приговорил его к 19 годам колонии особого режима.

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    28 февраля 2024, 08:40 • Новости дня
    Американский журналист раскрыл попытки фирмы из США отследить маршрут Путина

    Журналист Тау заявил, что фирма в США пыталась отследить передвижение Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, заявил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

    Тау в своей книге, выдержки из которой приводит издание Wired, рассказал, что в 2016 году компания разработала технологию Locomotive, позволяющую отслеживать смартфоны с использованием коммерческих данных, передает РИА «Новости».

    Получив набор данных о России, сотрудники PlanetRisk поняли, что могли бы отслеживать телефоны в окружении российского лидера, пишет издание.

    Устройства, как сообщается, принадлежали не Путину, а его водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу. Через эту информацию, как утверждается, компания получала данные о том, куда направляется президент России и кто находится в его окружении.

    Впоследствии, как пишет Wired, Locomotive переименовали в VISR. Технология используется американским разведсообществом и спецслужбами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что за ним перед интервью с Путиным следили спецслужбы США.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    26 февраля 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин включил новые регионы России в Южный военный округ

    Путин подписал указ о включении новых регионов России в Южный военный округ

    Путин включил новые регионы России в Южный военный округ
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ (ЮВО).

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. В указе говорится, что необходимо установить следующее военно-административное деление России: ЮВО – в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, ДНР, Республики Ингушетия, КБР, Республики Калмыкия, КЧР, Республики Крым, ЛНР, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей и города Севастополя, передает ТАСС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

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    26 февраля 2024, 10:57 • Новости дня
    Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах
    Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    «Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – добавил президент России.

    Путин рассчитывает, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального собрания республики и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать с российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.

    «Пользуясь случаем, хотел бы пожелать вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – добавил глава государства.

    В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 тыс. 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 тыс. 802 претендента. Явка составила 73,09%.

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    26 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов, документ устанавливает их границы и включенные в них регионы.

    В Ленинградский военный округ вошли республики Карелия, Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

    Первый замглавы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.

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    26 февраля 2024, 02:49 • Новости дня
    Зеленский рассказал о встрече с Путиным в 2019 году

    Зеленский рассказал об обсуждении с Путиным прекращения огня в Донбассе в 2019 году

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в 2019 году, заявил, что «это вообще было как будто в другой жизни».

    Зеленский сказал, что «не помнит деталей» встречи, а также не помнит того, «удивило ли» его что-то в личном контакте». Зеленский сообщил, что Путин «постоянно поднимал вопрос прекращения огня». Как заявил Зеленский, сам он говорил российскому лидеру, что «Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин и Зеленский в 2019 году встречались в рамках «нормандского формата» в Париже. В 2022 году Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.


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    27 февраля 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин отметил героизм Сил специальных операций в боях с неонацистами на Украине

    Путин поздравил Силы специальных операций и отметил их героизм в боях с неонацистами на Украине

    Путин отметил героизм Сил специальных операций в боях с неонацистами на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что сейчас их бойцы демонстрируют героизм «в боях с неонацистами» на Украине.

    Путин поблагодарил «весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу». Особые слова благодарности он направил участникам специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Кремля.

    «На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», – заявил глава российского государства.

    Путин отметил, что «эти высокие качества, особая закалка» выделяют бойцов и командиров Сил специальных операций. Президент заявил, что ССО были сформированы в связи с необходимостью «эффективно отвечать на новые вызовы».

    Подчеркивается, что ССО «за короткий срок с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа». Бойцы Сил специальных операций «достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой» российских войск, доказав, что «по первому приказу встают на защиту Родины» и будут защищать ее интересы «в любой точке мира», сказал Путин.

    Он указал, что бойцы ССО обеспечивали защиту «жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей», блестяще показали себя в борьбе с терроризмом в Сирии, демонстрируют героизм «в боях с неонацистами».

    В России намерены продолжить укрепление Сил специальных операций, будут расти их мобильность, ударный потенциал. ССО продолжат оснащать оружием и техникой нового поколения. Путин заявил, что это один из главных «приоритетов долгосрочного развития армии и флота».

    Президент выразил уверенность, что подразделения Сил специальных операций продолжат покорять «новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле». Он пожелал «личному составу и ветеранам Сил специальных операций крепкого здоровья и успехов, благополучия близким».

    Напомним, в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

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    26 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил ситуацию в Карачаево-Черкесии

    Путин назвал ситуацию в Карачаево-Черкесии удовлетворительной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым оценил ситуацию в регионе, отметив, что она удовлетворительная.

    «Я посмотрел материалы по республике, в целом ситуация вполне, скромно скажем, удовлетворительная. Объем промышленного производства растет, сельхозпродукция выпускается в большем объеме», – передает слова главы государства ТАСС.

    «Безработица снижается, заметно снизилась – до пяти процентов. Она еще, конечно, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но все-таки снизилась почти в два раза – это заметный момент», – добавил Путин.

    Между тем, отметил президент, некоторые вопросы требуют особого внимания. «Почему-то у вас, – не знаю, может, это не совсем так, вы сейчас поясните, – не растет стройка», – уточнил Путин.

    В ответ Темрезов объяснил, что на итоговом оперативном заседании штаба под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина говорилось, что КЧР «в четверке или тройке лучших» регионов по вводу квадратных метров на душу населения. Однако индивидуального жилищного строительства больше, чем многоквартирных домов.

    «А инвестиции как выглядят?» – спросил президент. Глава республики пояснил, что инвестиции выросли на 18% в основной капитал и растут.

    Темрезов напомнил, что уже докладывал Путину о том, что власти должны создать более трех тысяч рабочих мест в регионе в течение трех лет, «и с этой задачей справляются». «Да, это видно по всем материалам, это правда. Хорошо. В целом движение вперед очевидное, это ясно. Развитие республики идет заметно», – заключил Путин.

    Ранее на встрече Путин признался Темрезову, что катание на лыжах в хорошую погоду – одно удовольствие.

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    26 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин подписал закон о введении самозапрета на выдачу кредитов для граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение для граждан возможности установить самозапрет на выдачу им кредитов.

    Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, закон вступит в силу 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

    Норма предполагает возможность установить в кредитной истории запрет на заключение договоров потребительного займа с кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.

    Документ направлен на борьбу с мошенническим получением кредитов третьими лицами посредством незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии.

    В прошлом году петербургские и новосибирские полицейские раскрыли сеть мошеннических кол-центров, от которой пострадали минимум 57 человек.

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    28 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания

    Профессор ВШЭ Баширов: Темы развития экономики и СВО будут главными в послании президента

    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Послание президента Федеральному собранию будет направлено в основном для российской аудитории и посвящено задачам, которые предстоит решить России в ближайшие годы. В нем глава государства обязательно затронет тему СВО, могут быть и месседжи для западных элит и общества. Своими прогнозами о содержании послания с газетой ВЗГЛЯД поделились политологи Александр Асафов и Марат Баширов.

    «На мой взгляд, в ожиданиях от послания нет особой интриги. Уже было сказано, что это будет представление определенных планов развития страны на ближайшие несколько лет. Если посмотреть логику предыдущих посланий, то это и подведение итогов, и постановка задач во внутренней и внешней политике России», – считает Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

    «Иногда в посланиях главы государства бывают, скажем так, определенные моменты, которых мы можем и не ждать. Так было, например, с демонстрацией Путиным наших передовых вооружений. Вероятно, нечто подобное мы с вами можем увидеть и услышать завтра», – добавил собеседник.

    «Понятно, что послание президента – наше внутреннее дело. Однако на Западе послание также будут внимательно смотреть и выискивать поводы для демонизации России. Поэтому отрицательная реакция Запада на послание вполне ожидаема», – допускает эксперт.

    «То, что называется посланием Федеральному собранию, по сути, является обращением президента к нации. Поэтому я ожидаю некоего подведения итогов нынешней каденции президентства Путина. Несомненно, там будет дан определенный прогноз относительно специальной военной операции», – рассказал Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики.

    Он полагает, что в меньшей степени там будут представлены месседжи для западных элит и общества. «В целом все, что Путин хотел сказать Западу, он рассказал в интервью Такеру Карлсону. Но, возможно, появятся какие-то уточнения позиций. В остальном же послание – это мероприятие прежде всего для внутренней кухни России», – указал Баширов. Но при этом, по его словам, возможные кадровые решения будут вряд ли озвучены – скорее всего их отложат до мая и инаугурации.

    «Если обозначить тезисно, то я жду следующего: рано или поздно наступит мир; значит, будет новое всеобъемлющее соглашение. И касаться оно будет двух вопросов: правил мировой торговли и глобальной безопасности. Поэтому, я думаю, президент даст какие-то намеки относительно того, какие внутренние экономические задачи мы должны решить, чтобы подойти к подписанию новых договоров в самой оптимальной, выгодной для нас позиции», – резюмировал собеседник.

    Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля, в Гостином дворе. Начало запланировано на полдень.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства лично работает над текстом послания последние несколько дней. В рамках подготовки Путин проводит десятки личных и телефонных бесед с министрами, вице-премьерами, главами ведомств, членами администрации президента.

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    26 февраля 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин пообещал Эрдогану не затягивать с визитом в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров сказал ему, что не станет медлить с поездкой в Турцию.

    Как рассказал Эрдоган турецким журналистам, в ближайшее время такой визит не ожидается, но Путин заверил, что не станет надолго откладывать поездку, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган в день 70-летия турецкого президента провели телефонный разговор.

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    26 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин рассказал об удовольствии кататься на лыжах

    Путин: Кататься на лыжах по хорошей погоде – «одно удовольствие»

    Путин рассказал об удовольствии кататься на лыжах
    @ Дмитрий Астахов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что кататься на лыжах по хорошей погоде – одно удовольствие. Об этом он сказал на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, говоря о работе горнолыжного курорта «Архыз».

    Глава государства спросил, катаются ли на курорте на лыжах. «Катаются. Два миллиона посетило Карачаево-Черкесскую Республику, где 500 тыс. население», – отметил Темрезов. На что Путин заметил, что это «прилично», передает ТАСС.

    Глава КЧР отметил, что сейчас – самый сезон. «Снег есть, народ катается. Посмотрел сейчас в веб-камеру – есть такая опция, посмотреть: люди катаются, у нас в «Архызе» и вечернее катание есть, люди и вечером катаются», – сказал он.

    «Если погода хорошая – одно удовольствие!» – подтвердил Путин.

    Президент также поинтересовался, освещены ли трассы на курорте. На это Темрезов ответил, что освещены две трассы, людей это устраивает.

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    26 февраля 2024, 21:24 • Новости дня
    Директор Театра Вахтангова: Россия развивает творчество даже в непростые времена

    Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей

    Директор Театра Вахтангова: Россия развивает творчество даже в непростые времена
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Масштабное проведение юбилея Союза театральных деятелей станет значимым событием, способным качественно отразиться на культурном облике России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали театральные деятели Кирилл Крок и Александр Федоров. В понедельник Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей.

    «Союз театральных деятелей России – уникальное творческое объединение для нашей страны. За 150 лет своего существования оно сумело сохранить свою целостность. Организация прошла проверку временем: с ее помощью создаются актуальные по сей день постановки, которые могут увидеть зрители от Дальнего Востока до Калининграда», – сказал Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

    «Объединение с каждым годом прирастает новыми и активными участниками. На его плечах буквально взращиваются поколения будущих мэтров отечественной сцены. В общем, переоценить значение Союза для культурной жизни России невозможно. Особенно радует, что это понимает и наш президент Владимир Путин», – отмечает собеседник.

    «Несмотря на то что страна переживает крайне непростые времена и противостоит сильному противнику в рамках СВО, президент все равно считает своим долгом издавать столь значимые указы, которые развивают творчество. Надеюсь, что в рамках подготовки к празднованию нам удастся подготовить большое число качественных мероприятий», – подчеркивает он.

    «Их обсуждение уже началось. Гражданам России стоит ожидать не только культурных акций, но и общественных. Вышедший указ, уверен, также станет важным поводом для создания большого числа программ поддержки актеров и режиссеров, в том числе и молодых», – акцентирует Крок.

    Театральное искусство означает для нашей страны очень многое, отмечает Александр Федоров, актер, театральный режиссер, педагог, основатель и худрук Детского музыкального театра юного актера. «Ведь именно Россия подарила актерскому промыслу сотни талантливых имен. Наша школа по праву считается одной из самых сильных в мире», – сказал он.

    «К тому же театр всегда являлся отражением своего времени. В текущий момент особенно важно это осознавать, ведь именно на сцене происходит истинная рефлексия по поводу современных проблем, вызовов и трудностей. Граждане РФ с особенным трепетом относятся к тем или иным постановкам, и это не может не радовать», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, во всех уголках России проводятся различные фестивали и конкурсы, направленные на развитие юных дарований этого сложного ремесла. «Указ президента позволит придать этому процессу еще более сильный импульс, что окажет неоценимую поддержку развитию отечественной культуры», – считает эксперт.

    «Думаю, в честь празднования этой знаменательной годовщины нам стоит ожидать еще больше необычных форматов театральных постановок. Скорее всего, будет запущено несколько крупных программ грантовой поддержки, с помощью которых режиссеры и актеры смогут воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии», – резюмирует Федоров.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей (СТД). Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

    СТД был основан в 1876 году как общество взаимного вспоможения русских артистов. На сегодняшний день Союз объединяет деятелей театрального искусства всей страны. Объединение содействует развитию театрального искусства и оказывает практическую помощь профильным учреждениям.

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    26 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Песков не стал раскрывать «кухню» подготовки интервью Путина Карлсону

    Tекст: Ольга Никитина

    В Кремле не станут раскрывать внутреннюю кухню подготовки интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Кремль этого никогда не делает, не станет делать и в этом случае, передает ТАСС.

    При этом пресс-секретарь не стал как-то дополнительно комментировать заявление самого журналиста о том, что американские спецслужбы следили за ним все это время и пытались помешать. Представитель Кремля заметил только, что Карлсон рассказывал об этом давно.

    На прошлой неделе Карлсон заявил, что за ним перед интервью с Путиным следили спецслужбы США. Информация о подготовке беседы с российским лидером, по его словам, была слита американскими спецслужбами в газету The New York Times, чтобы интервью сорвалось.


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