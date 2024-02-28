В Кремле заявили, что не знакомы с материалом Wired о слежке США за Путиным

Политолог: Силы специальных операций с момента создания уже одержали немало побед

Политолог Данилин: На счету сил специальных операций – молниеносное и бескровное освобождение Крыма

Tекст: Олег Исайченко

«Силы специальных операций (ССО) стали одним из наиболее сильных формирований российской армии. Для того, чтобы оказаться в нем, сотни бойцов проходят сложнейший отбор. Без преувеличений, речь идет о выдающихся как в физическом, так и психологическом плане людях, способных выполнять самые непростые военные задачи», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Несмотря на то, что ССО были созданы лишь в 2009 году, на их счету уже немало побед. В частности, благодаря их усилиям было осуществлено молниеносное и бескровное освобождение Крыма. Занятие здания правительства республики 27 февраля стало памятной датой, которая и превратилась в их профессиональный праздник», – отмечает эксперт.

«История развития ССО неразрывно связана с именем нашего президента – Владимира Путина. Во многом, инициатива по созданию этих сил принадлежала именно ему. Поэтому бойцам будет особенно приятно получить поздравления лично от главы государства, который ценит и бережет этих защитников России», – подчеркивает собеседник.

«Не отметить их мужество и храбрость, пожалуй, невозможно. Конечно, в силу специфики их службы многие подвиги совершаются под грифом строжайшей секретности. Однако подобное стечение обстоятельств лишь прибавляет им чести: это настоящие герои, совершающие неординарные поступки не ради признания, но во имя своей страны», – резюмирует Данилин.

Ранее Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ССО с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что прямо сейчас бойцы Сил специальных операций демонстрируют героизм в ходе СВО.

«На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», – подчеркнул он. По его словам, солдат формирования выделяет «особая закалка». Путин также напомнил, что ССО были сформированы в связи с необходимостью «эффективно отвечать на новые вызовы».

Лидер России заметил, что им удалось «за короткий срок, с честью пройти период становления, обеспечить преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа». Эти солдаты «достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой» армии РФ, подчеркнул глава государства.

Напомним, ССО были созданы в 2009 году в рамках масштабной реформы ВС РФ. В их обязанности входит достижение целей по обеспечению безопасности страны как в ее пределах, так и за рубежом. Профессиональный праздник формирования отмечается ежегодно 27 февраля с 2015 года. Памятный день установлен указом президента.

