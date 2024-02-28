  • Новость часаBild: Западные военные программируют системы ПВО для ВСУ
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

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    28 февраля 2024, 12:50 • Новости дня

    В Кремле заявили, что не знакомы с материалом Wired о слежке США за Путиным

    В Кремле заявили, что не знакомы с публикацией Wired о попытках спецслужб США следить за Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не знаком с информацией издания Wired о попытках американских спецслужб следить за президентом Владимиром Путиным через смартфоны его окружения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле не знают, на чем основывается данная информация, и в правительстве не знают, какие компании упомянуты в публикации, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что российские спецслужбы в данный момент делают все необходимое для обеспечения безопасности Путина.

    Ранее экс-журналист Wall Street Journal Байрон Тау заявлял, что американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента России при помощи смартфонов. В Кремле заметили, что все смартфоны уязвимы для отслеживания.

    28 февраля 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

    Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

    «Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

    Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

    Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

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    28 февраля 2024, 08:40 • Новости дня
    Американский журналист раскрыл попытки фирмы из США отследить маршрут Путина

    Журналист Тау заявил, что фирма в США пыталась отследить передвижение Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, заявил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

    Тау в своей книге, выдержки из которой приводит издание Wired, рассказал, что в 2016 году компания разработала технологию Locomotive, позволяющую отслеживать смартфоны с использованием коммерческих данных, передает РИА «Новости».

    Получив набор данных о России, сотрудники PlanetRisk поняли, что могли бы отслеживать телефоны в окружении российского лидера, пишет издание.

    Устройства, как сообщается, принадлежали не Путину, а его водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу. Через эту информацию, как утверждается, компания получала данные о том, куда направляется президент России и кто находится в его окружении.

    Впоследствии, как пишет Wired, Locomotive переименовали в VISR. Технология используется американским разведсообществом и спецслужбами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что за ним перед интервью с Путиным следили спецслужбы США.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    27 февраля 2024, 13:41 • Новости дня
    NI: Американские танки Abrams сильно переоценили

    The National Interest: Используемые ВСУ американские танки Abrams сильно переоценили

    NI: Американские танки Abrams сильно переоценили
    @ Sgt. Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Используемые украинскими военными танки Abrams производства США сильно переоценили, пишет издание The National Interest.

    В публикации подчеркивается, что M1 Abrams, вероятно, «значительно переоценен», как и британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2, передает RT.

    Автор материала также отметил, что украинский конфликт показал, что беспилотники, а также противотанковое оружие могут бросить вызов даже самой современной военной технике.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    28 февраля 2024, 05:31 • Новости дня
    Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время встречи президента США Джо Байдена с законодателями рассказал лидерам обеих палат Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Все четыре лидера поняли серьезность ситуации... ЛОни услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ о том, что Украина потеряла позиции», – приводит ТАСС слова Жан-Пьер.

    ПРресс-секретарь Белого дома в очередной раз возложила ответственность за сложившуюся ситуацию на «бездействие Конгресса». По словам Жан-Пьер, Бернс рассказал, что дальнейшее промедление с выделением финансирования Киеву повлечет тяжелые последствия.

    «Нужно увидеть продвижение вперед в дополнительном финансировании. Этого хочет президент», – подчеркнула пресс-секретарь.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

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    27 февраля 2024, 14:41 • Новости дня
    В России начали закрываться магазины LG, Bosch и Sony

    Tекст: Александра Юдина

    В России начали закрываться специализированные магазины южнокорейской LG, немецкой Bosch и японской Sony, на их месте начали открываться точки продаж турецких и китайских поставщиков.

    Как отмечали в техподдержке LG, магазины бренда закрылись «из-за остановки поставок», передает «Коммерсант».

    При этом на сайте LG указано, что на месте южнокорейского вендора в марте откроется магазин Grundig (принадлежит турецкому Arcelik).

    Также оператор поддержки Sony обозначил, что три розничные точки компании в Москве проработают до лета, чтобы распродать остатки.

    Отмечается, что многие иностранные бренды электроники, в частности LG, Sony и Bosch, начали замораживать поставки в Россию, при этом от закрытия магазинов розничные партнеры зарубежных производителей долго отказывались, чтобы избежать штрафов от арендодателей.

    Тем временем в Турции дипломаты американского посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле посещают компании и финансовые учреждения и грозят из-за торговых отношений с Россией.

    Напомним, США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Санкции уже ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения.

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    27 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Лидер демократов в Сенате США заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ
    @ Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, заявил лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер, подчеркнув, что такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    «Был консенсус относительно того, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения и не сделаем это быстро», – сказал Шумер, передавая конгрессменам содержание переговоров в Овальном кабинете Белого дома по вопросам помощи Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

    Ранее сообщалось, что в США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь. Источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов.

    Проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы – фронтовые подразделения несут потери 80-90% от их боевого состава.

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    27 февраля 2024, 13:58 • Новости дня
    Кремль спросили об американском докладе про тактику армии России

    Песков отказался комментировать доклад войск США о Российской армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать доклад армии США о ВС России и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта.

    Представитель Кремля пояснил, что это вопрос военных специалистов и представителей Вооруженных сил, а не тема для администрации президента, передает ТАСС.

    Сухопутные воска США опубликовали 280-страничный доклад «Русская тактика» о предполагаемых действиях ВС России в случае масштабного конфликта.

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    27 февраля 2024, 21:25 • Новости дня
    США исключили отправку войск на Украину для участия в боях
    США исключили отправку войск на Украину для участия в боях
    @ U.S. Army/Spc. Rolyn Kropf

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях, заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

    По ее словам, президент США Джо Байден ясно давал понять, что США не направят войска для участия в боевых действиях на Украине, передает ТАСС.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

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    27 февраля 2024, 18:14 • Новости дня
    Политолог: Силы специальных операций с момента создания уже одержали немало побед

    Политолог Данилин: На счету сил специальных операций – молниеносное и бескровное освобождение Крыма

    Политолог: Силы специальных операций с момента создания уже одержали немало побед
    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    На счету Сил специальных операций (ССО) немало важных побед, но в силу специфики службы, большая часть подвигов этих солдат остается неизвестной для широкой публики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Во вторник Владимир Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником.

    «Силы специальных операций (ССО) стали одним из наиболее сильных формирований российской армии. Для того, чтобы оказаться в нем, сотни бойцов проходят сложнейший отбор. Без преувеличений, речь идет о выдающихся как в физическом, так и психологическом плане людях, способных выполнять самые непростые военные задачи», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Несмотря на то, что ССО были созданы лишь в 2009 году, на их счету уже немало побед. В частности, благодаря их усилиям было осуществлено молниеносное и бескровное освобождение Крыма. Занятие здания правительства республики 27 февраля стало памятной датой, которая и превратилась в их профессиональный праздник», – отмечает эксперт.

    «История развития ССО неразрывно связана с именем нашего президента – Владимира Путина. Во многом, инициатива по созданию этих сил принадлежала именно ему. Поэтому бойцам будет особенно приятно получить поздравления лично от главы государства, который ценит и бережет этих защитников России», – подчеркивает собеседник.

    «Не отметить их мужество и храбрость, пожалуй, невозможно. Конечно, в силу специфики их службы многие подвиги совершаются под грифом строжайшей секретности. Однако подобное стечение обстоятельств лишь прибавляет им чести: это настоящие герои, совершающие неординарные поступки не ради признания, но во имя своей страны», – резюмирует Данилин.

    Ранее Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ССО с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что прямо сейчас бойцы Сил специальных операций демонстрируют героизм в ходе СВО.

    «На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», – подчеркнул он. По его словам, солдат формирования выделяет «особая закалка». Путин также напомнил, что ССО были сформированы в связи с необходимостью «эффективно отвечать на новые вызовы».

    Лидер России заметил, что им удалось «за короткий срок, с честью пройти период становления, обеспечить преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа». Эти солдаты «достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой» армии РФ, подчеркнул глава государства.

    Напомним, ССО были созданы в 2009 году в рамках масштабной реформы ВС РФ. В их обязанности входит достижение целей по обеспечению безопасности страны как в ее пределах, так и за рубежом. Профессиональный праздник формирования отмечается ежегодно 27 февраля с 2015 года. Памятный день установлен указом президента.

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    27 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Шойгу заявил о провоцировании США угрозы наращиванием ядерного потенциала в ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон провоцирует угрозы радиационного, химического и биологического характера, когда наращивает ядерный потенциал на территории стран Европы, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр также рассказал, что войска радиационной, химической и биологической защиты России ликвидировали угрозу биологического заражения, которая могла возникнуть из-за разрушения плотины Каховской ГЭС, передает ТАСС.

    По словам министра, было обеззаражено более 1,5 тыс. объектов на площади 340 тыс. кв. метров, что позволило минимизировать материальный ущерб.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ.

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    27 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Послание Путина решили показать в кинотеатрах

    Послание Путина бесплатно покажут в кинотеатрах 20 городов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Прямую трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию бесплатно покажут 29 февраля в кинотеатрах сети «Синема 5» в 20 городах страны, сообщил руководитель отдела коммуникаций сети кинотеатров «Синема 5» Артем Павловский.

    Кинотеатры сети расположены в Чебоксарах, Нижнекамске, Саратове, Уфе, Оренбурге, Старом Осколе, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и других городах, передает ТАСС.

    Павловский уточнил, что трансляция будет вестись в общей сложности в 22 кинотеатрах. «Это абсолютно бесплатно, за такие трансляции деньги не берут. При наличии свободных мест в зале допускаем в свободном формате зрителей», – сказал он.

    Приобретать билеты заранее не нужно, добавил он. «Если мест не будет уже, если человек согласен стоя смотреть, мы, конечно, допустим его, у нас были такие прецеденты, когда на бесплатных трансляциях фильмов люди стояли», – уточнил Павловский.

    По его словам, трансляция послания президента – инициатива самой сети кинотеатров. «Мы рассматриваем это как наш вклад в развитие страны, укрепление общества, думаем, что такие показы пойдут на пользу нашему обществу», – заключил он.

    В Кремле сообщали ранее, что Путин в ближайшие дни намерен готовиться к оглашению послания Федеральному собранию.

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    28 февраля 2024, 07:53 • Новости дня
    Американский завод по сборке ядерных боеприпасов эвакуировали из-за пожаров

    Американский завод по сборке ядерных боеприпасов в Техасе остановили из-за природных пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящееся в штате Техас предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex приостановило работу из-за распространяющихся поблизости природных пожаров.

    «Пожар возле Pantex не локализован», – передает ТАСС заявлении компании-владельца завода. В данный момент происходит эвакуация персонала.

    Pantex расположен в 27 км к северо-востоку от Амарилло на участке площадью 65 кв. км. Завод находится в ведении Министерства энергетики США.

    Служба лесного хозяйства Техаса ранее сообщила о природных пожарах в нескольких округах. Самый крупный из них зафиксирован в округе Хатчинсон.

    Информации о пострадавших пока не поступало.


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    28 февраля 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин на прощании с Лебедевым пообщался с супругой и дочерью покойного

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин во время церемонии прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым пообщался с супругой и дочерью покойного.

    Церемония проходит в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Путин, прощаясь с Лебедевым, задержался у гроба, затем перекрестился. После президент подошел к супруге и дочери председателя ВС и общался с ними около десяти минут. На прощание Путин обнял родственников Лебедева, передает ТАСС.

    Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни из-за болезни. Возглавлял ВС России с 1989 года.

    Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.

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      2 комментария
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

      По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

      4 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

      Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

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