По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.0 комментариев
ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Гефест», зарегистрированного в Тверской области и занимавшего 336-е место по величине активов в банковской системе России, сообщает пресс-служба регулятора.
Соответствующий приказ подписан 28 февраля 2024 года, сообщается в заявлении на сайте ЦБ РФ.
Банк России отмечает, что кредитная организация ООО КБ «Гефест» нарушала федеральные законы о регулировании банковской деятельности, а также требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.
«В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ «Гефест» на протяжении длительного периода являлся убыточным», – говорится в сообщении.
В организации назначена временная администрация Банка России.
Банк является участником системы страхования вкладов.
Напомним, Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк).