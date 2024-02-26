Вассерман математически опроверг причастность Ротшильдов к управляющему США тайному клану

Tекст: Татьяна Косолапова

В возрасте 87 лет ушел из жизни британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд. О его кончине сообщили в поместье Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов. При этом, согласно существующим в мире конспирологическим теориям, Ротшильды вместе с кланом Рокфеллеров управляют США из-за кулис.



«Насколько я могу судить, желающих править миром, дергая за веревочки, так много, что они постоянно друг другу мешают. И даже при очень большом желании действовать таким образом, они вряд ли располагают соответствующими возможностями. Кроме того, сами закономерности, управляющие миром, очень сложны. Точнее, они вроде бы просты, но количество осложнений, возникающих при их применении, непомерно велико», – говорит Вассерман.

Он объясняет, объем вычислений, требующийся для простого планирования производства, пропорционален числу наименований планируемой продукции в степени 3,5. Это значит, что если номенклатура производства увеличивается на десять, то сложность расчетов возрастает примерно в три тысячи раз. Вассерман отмечает, что в пределах одного завода планировать довольно легко и просто, а в пределах большого города, не говоря уже о целой стране, объем расчетов для одной структуры становится непомерно велик и тяжел.

«Исходя из проблемы вычислительной сложности, я полагаю, что реально вряд ли кто-то смог бы управлять США, а уж тем более миром, даже если бы очень хотел. Что касается Ротшильдов и Рокфеллеров, эти фамилии экономисты уже давно употребляют как условное обозначение двух принципиально разных экономических стратегий. Грубо говоря, Рокфеллеры – это те, кто пытаются создать единую общемировую финансовую систему, а Ротшильды – те, кто стараются зарабатывать на посредничестве между несколькими финансовыми системами», – рассказывает Вассерман.

В действительности же, по словам депутата, США пытаются управлять люди с совершенно разным образованием, денежным состоянием и статусом. В пример он приводит цитату писателя Виктора Пелевина: «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа». В данном случае «явная лажа», поясняет Вассерман, это хаотичные действия, которые иногда оказываются удачными: «Как говорится, предсказателей будущего так много, что кто-нибудь обязательно предскажет правильно».



В начале февраля американские СМИ сообщали, что решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта сжиженного природного газа (СПГ) принималось под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга.

