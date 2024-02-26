Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Жена Алибасова заявила, что продюсера решили держать в реанимации, чтобы «не сбежал»
Продюсер Бари Алибасов помещен в больницу, его держат в реанимации, поскольку он может сбежать, заявила его супруга Елена Калинина.
Алибасова поместили в больницу, поскольку у него зафиксировали повышенное давление, на этот случай семья решила «перестраховаться», чтобы артиста понаблюдали врачи, сказала Калинина «Газете.Ru».
Собеседница добавила, что Алибасов не хотел ехать в медучреждение, его пришлось туда затаскивать. Продюсер поставил условие для того, чтобы наблюдаться у врачей, он попросил ноутбук, чтобы работать из больницы.
При этом Алибасова поместили в реанимацию, так как он может сбежать из больницы. При этом артиста могут выписать оттуда уже в понедельник.
Врачи также пытаются перестраховаться, поскольку это знаменитый пациент, в реанимации за ним будут следить «каждую секунду, чтоб не сбежал».
Калинина предположила, что повышение давления могло быть вызвано тем, что мужчина слишком усердно занимался на беговой дорожке.
Ранее сын продюсера Бари Алибасов – младший сообщал, что его отца положили в больницу.