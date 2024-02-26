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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «ГДР» как зеркало развала СССР

    Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

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    26 февраля 2024, 12:59 • Новости дня

    Жена Алибасова заявила, что продюсера решили держать в реанимации, чтобы «не сбежал»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продюсер Бари Алибасов помещен в больницу, его держат в реанимации, поскольку он может сбежать, заявила его супруга Елена Калинина.

    Алибасова поместили в больницу, поскольку у него зафиксировали повышенное давление, на этот случай семья решила «перестраховаться», чтобы артиста понаблюдали врачи, сказала Калинина «Газете.Ru».

    Собеседница добавила, что Алибасов не хотел ехать в медучреждение, его пришлось туда затаскивать. Продюсер поставил условие для того, чтобы наблюдаться у врачей, он попросил ноутбук, чтобы работать из больницы.

    При этом Алибасова поместили в реанимацию, так как он может сбежать из больницы. При этом артиста могут выписать оттуда уже в понедельник.

    Врачи также пытаются перестраховаться, поскольку это знаменитый пациент, в реанимации за ним будут следить «каждую секунду, чтоб не сбежал».

    Калинина предположила, что повышение давления могло быть вызвано тем, что мужчина слишком усердно занимался на беговой дорожке.

    Ранее сын продюсера Бари Алибасов – младший сообщал, что его отца положили в больницу.

    25 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья

    «Страна.ua»: Жители Харькова начали срочно продавать жилье со скидкой до 50%

    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50%, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на местных риелторов.

    Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала, что столь глубокого кризиса на рынке недвижимости Харькова еще никогда не было, при этом цены упали на 50%, передает РИА «Новости». Она добавила, что люди настолько дешево продают с пониманием того, что они не вернутся в Харьков.

    По ее словам, квартиры в городе покупают жители пригорода и Харьковской области, при этом редко харьковчане покупают у харьковчан.

    Как пишет «Страна.ua», местные риелторы заявляют, что предложение на продажу квартир с каждым днем увеличивается, поэтому цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.

    Ранее российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.

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    25 февраля 2024, 19:52 • Новости дня
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогеры и журналисты высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта. Они отметили нереалистичность потерь в 31 тыс. человек.

    Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что судя по заявленному количеству погибших военнослужащих, «Зеленский живет где-то мае 2022 года».

    Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление украинского президента подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик».

    Эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что «за два года войны инфляция жизни украинских солдат выросла в 10 с лишним раз, составляя одну десятую от прежней стоимости».

    В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что, «если поверить Зеленскому и принять украинские потери убитыми меньше 5%, то останется предположить, что у ВСУ огромные небоевые потери, они сотнями тысяч вымирают от чумы, испанки и триппера и потому не могут сражаться с Россией».

    В Telegram-канале «Бати читают новости» отметили, что «значит за остальные сотни тысяч похоронные не выплачены, а украдены».

    Блогер Юрий Подоляка задался вопросом, зачем в таком случае Украине мобилизация.

    «Раз у ВСУ такие мизерные потери, то зачем вообще объявлять тотальную мобилизацию на Украине? А еще, почему ее до сих пор не объявляют в России и предпочитают обходиться добровольцами?» – написал он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» указала, что то, что Зеленский врет, говоря о количестве потерь в рядах ВСУ, понимает каждый гражданин Украины. По словам официального представителя МИД РФ, он перестал считать за людей население на Украине: они для него единицы, на которых можно получить еще денег от Запада.

    Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат».

    «Только возникает вопрос, а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины, и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат, в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО? Но никто не задаст ему такие вопросы, наверное, потому что нельзя лидеру свободного мира и просто честному парню, задавать такие неудобные вопросы», – заключил он.

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

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    25 февраля 2024, 20:47 • Новости дня
    Захарова резко высказалась о словах Зеленского о потерях ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный предстатель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ якобы в 31 тыс. человек, заявила, что он врет, и это понимает каждый гражданин Украины.

    По ее словам, Зеленский перестал «считать за людей» население оставшихся частей Украины. Она указал, что «граждане Украины – для него не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    Блогеры и журналисты высмеяли заявление Зеленского. Они отметили нереалистичность потерь в 31 тыс. человек.

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    26 февраля 2024, 06:47 • Новости дня
    Силуанов объяснил последствия для Запада действий с российскими активами

    Силуанов пригрозил Западу симметричным ответом на действия с российскими активами

    Силуанов объяснил последствия для Запада действий с российскими активами
    @ minfin.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

    Комментируя ситуацию с замороженными за рубежом золотовалютными резервами, Силуанов сказал, что Москва наблюдает за действиями стран Запада. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше», передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 заявили, что российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине.

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    25 февраля 2024, 18:58 • Новости дня
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    При этом он отказался называть количество раненых, чтобы Россия не знала «сколько людей ушло с поля боя».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.

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    25 февраля 2024, 15:10 • Новости дня
    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Боррель предположил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исход украинского конфликта может решиться уже в ближайшие месяцы, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель в интервью для El Pais, Брюсселю нужно начать еще больше и активнее помогать Украине. По его словам, такой шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Киев мог продолжать сопротивляться России, передает Газета.Ru.

    Он добавил, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине. Боррель подчеркнул, что сопротивляться – это значит побеждать.

    Боррель, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он готов поддерживать гипотетические атаки ВС РФ на страны НАТО, отметил, что такие слова являются «ужасом», и призвал европейских лидеров «проснуться».

    Он резюмировал, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность европейских стран, поскольку Европа является «стареющим континентом в молодом мире» и осознала для себя опасность этого факта.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Евросоюз считает, что сложившаяся на Украине ситуация является «тестом на наличие характера», они полны решимости показать готовность поддерживать Киев и без США. Кроме того, Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.

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    25 февраля 2024, 21:31 • Новости дня
    NYT: ЦРУ до начала СВО создало на Украине 12 секретных баз

    New York Times: США создали на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз

    Tекст: Ольга Иванова

    США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз, пишет New York Times.

    Как утверждает New York Times, чаще всего эти базы находятся в подземных бункерах. Также сообщается, что с этих баз шло прослушивание российского эфира, а в настоящий момент оттуда ведется управленение дронами-камикадзе.

    Издание пишет, что ЦРУ предоставляют Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Как отмечается в публикации, эти базы превратили Украину в одного из наиболее важных разведывательных партнеров США.

    Примерно в 2016 году, говорится в публикации, ЦРУ начало подготовку украинского «Отряда 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.

    Кроме того, утверждается, что американская спецслужба помогала в подготовке нового поколения украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе и на Кубе.

    «По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин (президент России Владимир) обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с главой одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой Ми-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы», – заключает издание.

    Ранее бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона США Роберт Гейтс заявил, что Россия на данный момент владеет инициативой в украинском конфликте.

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    25 февраля 2024, 23:29 • Новости дня
    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки в передаче данных России

    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки главнокомандующего в утечке информации и передаче данных России

    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки в передаче данных России
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получает информацию в результате утечки данных, поскольку украинская ставка верховного главнокомандующего «достаточно широкая», кроме того, Киеву приходится раскрывать часть планов своим партнерам.

    Зеленский указал, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет».

    По его словам, «когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей». Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает, передает РИА «Новости».

    На вопрос о том, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации».

    Зеленский заявлял, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось.

    Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не обсуждает со странами НАТО «использование их армий» на украинской территории. «Если Украина будет в НАТО... соответственно будем использовать пятую поправку, если так произойдет», – сказал он.

    Оценивая слова экс-посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко по поводу того, что Лондон рассматривает возможность отправки своих солдат на Украину, Зеленский заявил: «Комментировать посла сложно, может он что-то знает. Если действительно британцы уже здесь, прекрасно».

    Напомним, Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море.

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    25 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    В Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады

    Константинов: Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей

    В Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Крыма оценили ущерб, нанесенный полуострову из-за энергоблокады со стороны Украины, предварительно, в более чем 3 трлн рублей, также планируется требование компенсации в размере более чем 2 трлн рублей, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

    Как указал Константинов в эфире «Соловьев Live», только ущерб бюджету, предварительно, оценивается в сумму более 3 трлн рублей. По его словам, готовится еще иск от Общественной палаты – это народ Крыма, там сумма будет более 2 трлн рублей, а также будет еще ущерб от предприятий. По его словам, претензия по энергоблокаде является самой значительной в части блокад, передает ТАСС.

    В начале февраля власти Крыма завершили основную подготовку иска к Украине за энергоблокаду в 2015 году, когда из-за подрыва опор ЛЭП, ведущих с Украины, полуостров полностью остался без электричества.

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    26 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Стало известно об убийстве в Испании другого русского перед смертью Кузьминова

    Житель Вильяхойоса: Перед смертью Кузьминова в том же районе убили русского

    Tекст: Ольга Никитина

    В муниципалитете Вильяхойоса в Испании незадолго до того, как обнаружили тело перебежчика из России Максима Кузьминова, был убит другой русский, рассказал владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.

    Фусьон рассказал РИА «Новости», что в этом районе проживают в основном выходцы из постсоветского пространства, а русские и украинские магазины пользуются большой популярностью. После начала СВО, по его словам, стали чаще происходить драки между украинцами и русскими. При этом в последнее время ситуация, как отметил мужчина, «относительно стабилизировалась». «Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», – сказал он, добавив, что произошло это из-за «каких-то разборок». У испанцев этот район считается неспокойным, отметил Фусьон.

    Когда появились сообщения о смерти «гражданина Украины», все решили, что это осуществили профессионалы, поскольку «двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать». Они не попали в объективы камер видеонаблюдения и не оставили никаких следов.

    В свою очередь местный агент недвижимости Ана Мария сообщила, что после случая со смертью Кузьминова агенты недвижимости в испанском Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам, поскольку не доверяют людям с украинскими паспортами. «Мало ли что за человек будет стоять за этими документами», – сказала она.

    По словам другого агента Дмитрия, местные жители задумались о дополнительных мерах безопасности. Люди хотят увеличить число камер видеонаблюдения и добавить освещение в гаражах, рассказал он.

    В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Сообщалось, что поддельные документы Кузьминов получил от испанских властей.

    При этом Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.

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    25 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Губернатор Запорожской области: Российские войска вошли в Работино

    Губернатор Запорожской области сообщил, что российские войска вошли в Работино

    Губернатор Запорожской области: Российские войска вошли в Работино
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска вошли в село Работино, которое до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий отметил, что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», потери вооруженных сил Украины составили «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области подчеркнул коренное изменение ситуации на фронте – российские силы «вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». Он заявил, что войска России «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».

    Балицкий сказал, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные получили «бесценный опыт ведения боевых действий», удалось «создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК». Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Как пояснил Рогов, «большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», идут ожесточенные бои, передает ТАСС.

    По словам Рогова, «срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ». Кроме того, позиции украинских войск здесь создают «потенциальную угрозу в направлении Токмака, поэтому этот выступ планомерно ликвидируют», сказал он.

    Напомним, Рогов на днях сообщал, что ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих. Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.

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    25 февраля 2024, 16:51 • Новости дня
    Телепередачу «Наша Russia» решили перезапустить

    Tекст: Дарья Григоренко

    Юмористическая телепрограмма «Наша Russia» снова будет выходить на телеканале ТНТ, сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой фабрики звезд».

    Как указал Водахов, из того, что можно анонсировать, планируется возвращение «Наша Russia». По его словам, перезапуск уже известных шоу в последнее время становится популярным, потому что «человек любит ровно то, что он знает», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет вторым наставником в шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ, место первого наставника займет лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков.

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    25 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян на сумму 1,4 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Британии конфисковать имущество россиян, потратить средства он предложил на обеспечение жильем беженцев с Украины, сообщает радиостанция LBC.

    Утверждается, что Хан направил письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву, в котором призвал правительство конфисковать активы россиян в размере 1,4 млрд долларов. Вырученные деньги он предложил направить на финансирование 4 тыс. домов, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что пока нет решения по поводу мер по использованию замороженных российских активов для Украины.


    Коментарии (35)
    25 февраля 2024, 17:57 • Новости дня
    В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на ж/д станции
    В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на ж/д станции
    @ @OlKubrakov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные лица в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    Кубраков на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном, к ним он также приложил свой комментарий, передает ТАСС.

    По его словам, на этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Он отметил, что поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а потом в другие страны.

    В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше. Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.

    Коментарии (23)
    26 февраля 2024, 08:37 • Новости дня
    Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

    Депутат Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

    Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Реальные потери, которые несут ВСУ, способны повергнуть украинцев в шок, поэтому Владимир Зеленский сознательно скрывает ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    Шеремет заявил РИА «Новости», что Зеленский является безответственным руководителем, а также предателем и трусом.

    Своими «виртуальными» заявлениями о потерях в рядах ВСУ президент Украины пытается поднять боевой дух военных, измотанных «мясными штурмами», подчеркнул депутат нижней палаты российского парламента.

    Напомним, Зеленский ранее заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта якобы составили 31 тыс. человек.

    Официальный предстатель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Зеленский врет, и это понимает каждый гражданин Украины.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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