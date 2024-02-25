Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
Бари Алибасов доставлен в больницу
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов находится в больнице, сообщил его сын Бари Алибасов – младший.
Он отметил, что пока не знает подробностей о состоянии отца и постановке диагноза, передает РИА «Новости».
Ранее ряд СМИ сообщил, что днем в воскресенье Алибасову понадобилась экстренная помощь. Источники утверждают, что у продюсера случился инсульт.
В декабре сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин госпитализирован в больницу из-за пневмонии.