Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 миллиона палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Телеканала сообщил о взрывах на фоне объявленной воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Тревога звучит с 15.47 мск, передает РИА «Новости».
Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в городе Херсоне повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание.