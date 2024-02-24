СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Карл III высказался за необходимость продолжать поддержку Украины
Король Британии Карл III высказался в пользу дальнейшего оказания помощи Киеву в ее противостоянии с Россией, следует из заявления монарха.
Он заявил, что его воодушевляет тот факт, что Британия и союзники «находятся на переднем крае международных усилий» в вопросе помощи Украине, передает ТАСС.
«Я всем сердцем с теми, кого коснулось произошедшее, думаю о них и вспоминаю в своих молитвах», – отметил король.
Ранее сообщалось, что Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года.