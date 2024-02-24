Карл III высказался за необходимость продолжать поддержку Украины

Tекст: Кристина Цыцура

Он заявил, что его воодушевляет тот факт, что Британия и союзники «находятся на переднем крае международных усилий» в вопросе помощи Украине, передает ТАСС.

«Я всем сердцем с теми, кого коснулось произошедшее, думаю о них и вспоминаю в своих молитвах», – отметил король.

Ранее сообщалось, что Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года.