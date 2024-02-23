Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Депутат Рады: Украина ради США готова воевать с Китаем, Ираном и КНДР
Депутат Рады Гончаренко: Украина ради США готова воевать с Китаем, Ираном и КНДР
Киевский режим готов в будущем вести боевые действия с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Вашингтона, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов).
В случае будущей войны США потребуются люди, и не многие страны готовы отправить своих людей в окопы, но украинцы «готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном», заявил Гончаренко в интервью CNN, передает РИА «Новости».
Также они будут готовы воевать на стороне США в Северной Корее и Китае, добавил депутат.