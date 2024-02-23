Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Экс-канцлера Австрии Курца осудили по делу о ложных показаниях
В Австрии вынесен приговор бывшему федеральному канцлеру страны Себастьяну Курцу по делу о даче ложных показаний.
Курца в Земельном суде Вены признали виновным по делу о даче ложных показаний, передает ТАСС.
Ему назначили восемь месяцев условного заключения.
Курц признан виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом, и оправдан по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.