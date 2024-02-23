Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Шмыгаль заявил об отмененной встрече с Польшей по поводу транспортной блокады
Встреча представителей киевского режима с польскими властями по поводу транспортной блокады не состоялась, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Встреча с польскими чиновниками по вопросу транспортной блокады, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, не состоялась, заявил Шмыгаль, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Украина живет «в постоянной блокаде» со стороны Польши уже шесть месяцев, это ударило по экономике страны.
Между тем президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит смысла в переговорах с местными фермерами, поскольку проблему нужно обсуждать на уровне ЕС.