Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Военкор: Обманувшего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР
Военкор Татаринов: Обхитрившего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР
Обманувший российских военных в начале спецоперации офицер ВСУ Дмитрий Коваль ликвидирован в зоне СВО, сообщил военкор Руслан Татаринов.
Уроженец Киева Дмитрий Коваль ликвидирован в районе села Красное в ДНР 21 февраля, сообщил Татаринов в своем Telegram-канале.
В начале СВО он обманул российских военных под Киевом. Он проехал через их заслон, утверждая, что движется в Гостомель за сыном, но на самом деле он поехал наводить удары по самолету Ан-225 «Мрии».