Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
На Украине сократили индексацию пенсий
Украинское правительство утвердило индексацию пенсий весной на 8%, это меньше, чем рассчитывали ранее.
Пенсии решили повысить в среднем на 8%, это меньше, чем планировалось ранее. Индексация пройдет 1 марта, такое решение приняли в ходе заседания правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ТАСС.
По данным украинской прессы, ссылающейся на прежние расчеты правительства страны, индексации были более оптимистичными. В январе Шмыгаль заявлял, что индексация в среднем должна составить 13%.