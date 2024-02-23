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Шойгу и Собянин осмотрели отреставрированное здание Московского военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу и глава Москвы Сергей Собянин провели осмотр исторического здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной после реставрации.
В этом здании работало множество знаменитых людей, заявил Собянин, передает ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что при восстановлении строения сделана большая работа, и выразил благодарность за возрождение здания Московского военного округа.
Мэр Москвы отметил, что уже подписан акт об окончании реставрации и реконструкции здания и о его передаче.
Московский военный округ создали в 1864 году. Площадь исторического здания составляет 15,7 тыс. кв. метров, его возвели в 1778-1780 годах.
Между тем Минобороны сообщило, что сейчас формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования округа в историческом здании.