Шойгу и Собянин осмотрели отреставрированное здание Московского военного округа

Tекст: Алексей Дегтярев

В этом здании работало множество знаменитых людей, заявил Собянин, передает ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что при восстановлении строения сделана большая работа, и выразил благодарность за возрождение здания Московского военного округа.

Мэр Москвы отметил, что уже подписан акт об окончании реставрации и реконструкции здания и о его передаче.

Московский военный округ создали в 1864 году. Площадь исторического здания составляет 15,7 тыс. кв. метров, его возвели в 1778-1780 годах.

Между тем Минобороны сообщило, что сейчас формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования округа в историческом здании.