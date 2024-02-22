В Париже назвали «агрессивным» поведение России в отношении ВС Франции

Министр обороны Лекорню обвинил Россию в «агрессивном» поведении против французской армии

Tекст: Вера Басилая

Лекорню пожаловался, что месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, которые «находились в международной зоне и осуществляли патруль». Также, по словам министра, несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, к границе территориальных вод, передает РИА «Новости».

Он заявил, что участились кибератаки якобы со стороны России, и обвинил Москву в недавней такой атаке на одну из компаний, которая поставляет оружие Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поведение России по отношению к Европе «агрессивное», он утверждает, что в разных регионах мира участились кибератаки.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена воевать со странами НАТО и Европой.