Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
В Париже назвали «агрессивным» поведение России в отношении ВС Франции
Министр обороны Лекорню обвинил Россию в «агрессивном» поведении против французской армии
Франция наблюдает более «агрессивное поведение» России в отношении французских вооруженных сил, были случаи попыток взять контроль со стороны русских, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.
Лекорню пожаловался, что месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, которые «находились в международной зоне и осуществляли патруль». Также, по словам министра, несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, к границе территориальных вод, передает РИА «Новости».
Он заявил, что участились кибератаки якобы со стороны России, и обвинил Москву в недавней такой атаке на одну из компаний, которая поставляет оружие Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поведение России по отношению к Европе «агрессивное», он утверждает, что в разных регионах мира участились кибератаки.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена воевать со странами НАТО и Европой.