Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поведение России по отношению к Европе «агрессивное», он утверждает, что в разных региона мира участились кибератаки.
Так, по словам Макрона, за последнее время резко участились, систематизировались и усилились операции по дезинформации и манипулированию информацией, а также кибератаки. «Это изменение позиции четко показывает желание агрессии [Москвы] в отношении нас», – цитирует Макрона ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что в Нидерландах в начале июня часть портов подверглась атакам в киберпространстве, за этим якобы стоят «пророссийские» хакеры.