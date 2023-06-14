В московском ЦУМе заметили одежду оскорбляющего Россию украинского дизайнера

Украинский дизайнер Таккори оскорбила Россию, но не стала возражать против продажи ее коллекции в ЦУМе

В ЦУМе – московском магазине люксовой одежды – появилась в продаже новая коллекция марки Tak.Ori, созданная украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко), которая после начала специальной военной операции России на Украине заняла жесткую антироссийскую позицию.

После появления ее новой коллекции в магазине в центре Москвы, у Таккори в соцсетях начали спрашивать о том, почему она продает свои вещи в ЦУМе. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала. «Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори.

Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», Таккори ответила: «Я, Украинка, когда-то по-другому говорила?». Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах».

Следует отметить, что в России одежда Tak.Ori продавалась около десяти лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционировала себя как «итальянского дизайнера русского происхождения».

Таккори училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заявили, что украинский президент продали страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье».

В комментариях недовольные позицией Таккори заявили, что откажутся от бренда и даже пригрозили «выкинуть шапки».

Отметим, что хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей.