Стало известно о спорах в Республиканской партии США о помощи Украине

Punchbowl рассказал о спорах между конгрессменами-республиканцами о помощи со стороны США Украине

Tекст: Антон Антонов

Вопрос рассматривается в ходе внутренних обсуждений республиканцев, собравшихся в штате Флорида, пока продолжается перерыв в работе Палаты представителей США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Punchbowl.

Punchbowl пишет о «жарких спорах» республиканца от Арканзаса Френча Хилла из комитета по разведке и председателя юридического комитета Джима Джордана из Огайо. Хилл призывает к дополнительному финансированию Украины, Джордан выступает против, «отражая позицию многих консервативных республиканцев». Противники выделения помощи «не видят смысла во вливании миллиардов долларов в конфликт».

Спикер палаты Майк Джонсон, решение которого требуется, чтобы законопроек вынесли на формальное обсуждение, не демонстрирует определенности. Punchbowl пишет: «Республиканцы в самом деле хотят, чтобы ими руководили… почти каждый участник, с которым мы говорили – а мы говорили со многими из них – заявил, что Джонсон не проявлял видения, а скорее поучал своих коллег».

Напомним, Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.