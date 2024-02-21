В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.3 комментария
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба турнира.
В домашнем матче против «Нью-Джерси» (6:2) Овечкин забросил две шайбы и отдал передачу, передает ТАСС.
На счету нападающего теперь 838 шайб в НХЛ, отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки теперь составляет 56 шайб.
Ранее Овечкин установил самую длинную голевую серию среди возрастных игроков «Вашингтона».