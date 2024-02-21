В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.0 комментариев
Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского
Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев высказал мнение, что село Крынки олицетворяет собой бездушие и безразличие Владимира Зеленского к военнослужащим ВСУ.
По его словам, Крынки стали символом безразличия Зеленского к призванным в ВСУ украинским гражданам и брошенным на верную смерть, передает РИА «Новости».
Ниметуллаев добавил, что Зеленский действует исключительно в угоду Западу, оставаясь при этом полностью равнодушным к судьбам украинцев.
Он также подчеркнул, что Крынки также является символ героизма, самоотдачи и подвига военных ВС России.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что на территории освобожденного населенного пункта Крынки могут скрываться несколько украинских бойцов, им предлагают сдаться.