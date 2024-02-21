Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Крынки стали символом безразличия Зеленского к призванным в ВСУ украинским гражданам и брошенным на верную смерть, передает РИА «Новости».

Ниметуллаев добавил, что Зеленский действует исключительно в угоду Западу, оставаясь при этом полностью равнодушным к судьбам украинцев.

Он также подчеркнул, что Крынки также является символ героизма, самоотдачи и подвига военных ВС России.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что на территории освобожденного населенного пункта Крынки могут скрываться несколько украинских бойцов, им предлагают сдаться.