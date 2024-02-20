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Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с кешбэком
Эксперт Саков: Мошенники стали использовать новую схему с кешбэком
Кибермошенники еще перед новогодними праздниками опробовали новую схему атаки, связанную с кешбэком, который часто предлагают банки и маркетплейсы, сообщил руководитель группы испытательной лаборатории «Лиги цифровой экономики» Дмитрий Саков.
Саков рассказал «Газете.Ru», что мошенники представлялись операторами маркетплейса, предлагая клиентам получить бонусы за задержку доставки товаров. У человека запрашивали персональные или банковские данные, просили код из СМС-сообщения. В результате они получали доступ к личному кабинету пользователя и похищали товары и деньги.
То есть стандартная схема телефонного мошенничества отличалась только видом информации, используемой для входа в доверие, отметил эксперт.
Кроме того, появилась новая мошенническая схема с кешбэком в Telegram, где создаются каналы с использованием известных брендов. Туда выкладывают ссылку с якобы возможностью получить дополнительный кешбэк, переход по которой грозит установкой на устройство опасных программ и разглашением конфиденциальной информации.
Специалист посоветовал пользователям Telegram в настройках конфиденциальности мессенджера ограничить круг лиц, способных приглашать их в группы. Кроме того, он призвал не доверять звонкам с незнакомых номеров, никогда не разглашать данные банковских карт и коды из СМС-сообщений.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам, пострадавшим от кибермошенничества, стали возмещать больше средств, однако долгожданного переломного момента в борьбе с таким видом мошенничества не произошло.