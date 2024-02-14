Набиуллина: Переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло

Набиуллина: Долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло

Tекст: Ольга Никитина

Набиуллина отметила, что рост возмещения средств людям по-прежнему составляет менее 10%: было 4,4%, стало – 8,7%. Показатель она назвала достаточно низким, передает ТАСС.

При этом глава ЦБ отметила, что возросло успешно отраженных атак банками. Вместе с тем увеличилось и число успешных атак – почти 1,2 млн операций проведено без согласия клиентов, сообщила Набиуллина.

Угроза кибербезопасности будет только нарастать, предупредила глава Банка России, призвав менять подходы к защите людей от кибермошенников.

Она подчеркнула, что каждый четвертый похищенный из банков кибермошенниками рубль является заемным.

В ВТБ ранее сообщили, что злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях и используют голосовые сообщения из существующей переписки с людьми из списка контактов.