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Набиуллина: Переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло
Набиуллина: Долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло
Россиянам, пострадавшим от кибермошенничества, стали возмещать больше средств, однако долгожданного переломного момента в борьбе с таким видом мошенничества не произошло, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина отметила, что рост возмещения средств людям по-прежнему составляет менее 10%: было 4,4%, стало – 8,7%. Показатель она назвала достаточно низким, передает ТАСС.
При этом глава ЦБ отметила, что возросло успешно отраженных атак банками. Вместе с тем увеличилось и число успешных атак – почти 1,2 млн операций проведено без согласия клиентов, сообщила Набиуллина.
Угроза кибербезопасности будет только нарастать, предупредила глава Банка России, призвав менять подходы к защите людей от кибермошенников.
Она подчеркнула, что каждый четвертый похищенный из банков кибермошенниками рубль является заемным.
В ВТБ ранее сообщили, что злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях и используют голосовые сообщения из существующей переписки с людьми из списка контактов.