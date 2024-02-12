ВТБ предупредил об использовании мошенниками архивных голосовых сообщений клиентов

Tекст: Вера Басилая

В ВТБ объяснили, что мошенники взламывают аккаунт потенциальной жертвы в мессенджере, изучают переписку, после чего пишут «знакомым из списка» текстовое сообщение от имени владельца аккаунта. При этом общение может и не касаться финансовых вопросов: они могут продолжать начатый ранее диалог или поднять тему, переписка о которой велась ранее, например, про день рождения друга или планы на выходные, чтобы войти в доверие, передает ТАСС.

Аферисты копируют из взломанного сообщения старые голосовые сообщения, что еще больше убеждает собеседника в том, что с ними разговаривает знакомый. После такого «доверительного» общения, мошенники выманивают финансовую помощь на короткий срок.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов призвал удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления.

По данным ВТБ, общее количество случаев мошенничества в 2023 году составило 6,5 млн, что на 16% меньше, чем в предыдущем году.

Ранее на Инфофоруме анонсировали законопроект о защите жертв голосовых дипфейков.