Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.8 комментариев
В Казахстане разгромили православное кладбище
В Казахстане разгромили православное кладбище, возбуждено уголовное дело
Неизвестные разгромили часть православного кладбища, расположенного в селе Кызылсай Мангистауской области Казахстана.
Как сообщил представитель областного департамента полиции, возбуждено уголовное дело по факту вандализма.
Издание inaktau.kz приводит слова представителя областного департамента полиции: он сообщил, что правоохранительными органами проводится расследование по факту вандализма.
Издание публикует фото, на котором видны около десяти снесенных с надгробий металлических и деревянных крестов, передает ТАСС.
Представитель полиции рассказал, что на место инцидента прибыли представители местного исполнительного органа и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z.