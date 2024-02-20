  • Новость часаПолитолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине
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    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    4 комментария
    20 февраля 2024, 13:59 • Новости дня

    В Казахстане разгромили православное кладбище

    В Казахстане разгромили православное кладбище, возбуждено уголовное дело

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные разгромили часть православного кладбища, расположенного в селе Кызылсай Мангистауской области Казахстана.

    Как сообщил представитель областного департамента полиции, возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

    Издание inaktau.kz приводит слова представителя областного департамента полиции: он сообщил, что правоохранительными органами проводится расследование по факту вандализма.

    Издание публикует фото, на котором видны около десяти снесенных с надгробий металлических и деревянных крестов, передает ТАСС.

    Представитель полиции рассказал, что на место инцидента прибыли представители местного исполнительного органа и сотрудники правоохранительных органов.

    Ранее житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z.

    19 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

    Пленный представился Александром Карнагой и рассказал, что раньше служил в 111-й ТРО на границе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Карнага перевели в 3-ю бригаду около двух недель назад.

    «Командир был очень напуган, видимо, опасаясь, что его собираются расстрелять», – сообщается в публикации.

    «Азовец» разрыдался после вопроса о том, убивал ли он кого-нибудь. «Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю», – сказал он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.

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    19 февраля 2024, 21:19 • Новости дня
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна».

    Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

    По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

    Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    19 февраля 2024, 18:30 • Новости дня
    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска

    Депутат Госдумы Водолацкий: Высший офицерский состав ВСУ покинул Купянск из-за продвижения ВС России

    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высший офицерский состав украинской армии и местные чиновники покинули город Купянск Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Как указал Водолацкий, ВС России перемалывают укрепрайоны и продвигаются там вперед, ничто не может остановить российские вооруженные силы для того, чтобы Купянск тоже вернулся в состав России. По его словам, из Купянска уже убежали все высшие украинские офицеры, которые находились в штабах, и теперь все штабы переместились за Купянск.

    «И те чиновники, которые прибыли из Киева и Западной Украины для управления Купянском и районом, тоже, нагрузив машины награбленным имуществом, убежали из Купянска», - сказал он, передает ТАСС.

    Депутат уточнил, что оставление Купянска украинскими офицерами и чиновниками является сигналом для военных ВСУ, продолжающих находиться в городе, поэтому для них самым верным решением будет сдаться в плен. Водолацкий добавил, что продвижение российских сил на упомянутом участке фронта уменьшит количество обстрелов со стороны украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ на Купянском направлении уничтожили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

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    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    19 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

    Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» – «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия».

    Стоит отметить, что Мариуполь находится в ДНР, Геническ – в Херсонской области, а Севастополь – в Крыму. Все они входят в состав Российской Федерации.

    Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

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    19 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция (СВО) России на Украине должна была пойти по классическим канонам военных действий прошлых лет, однако беспилотники все изменили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО.

    Медведев подчеркнул, что мир изменился, технологии изменились, дроны на удивление военных стратегов «неожиданно заняли такое место, что они причиняют непоправимый ущерб», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.

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    19 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году

    Япония стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву в 2024 году

    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Япония в первые месяцы 2024 года стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

    Он уточнил, что по итогам I квартала объем помощи от Японии составит около 2,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

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    19 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

    На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области Украины, приостановлено движение поездов, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».

    Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.

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    20 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    В Испании подтвердили убийство угнавшего вертолет на Украину Кузьминова

    В Испании подтвердили убийство Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет

    В Испании подтвердили убийство угнавшего вертолет на Украину Кузьминова
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Максим Кузьминов, который угнал в 2023 году российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, был убит в испанской провинции Аликанте, подтвердили источники в правоохранительных органах страны.

    Речь идет о мужичине, тело которого было обнаружено с огнестрельными ранениями 13 февраля, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

    Отмечается, что изначально гражданская гвардия, расследующая дело, заявила, что речь идет о 33-летнем украинце, но затем в МВД признали, что личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

    Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании не смогла подтвердить информацию о возможной смерти Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет из России.

    До этого итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров.

    Испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    Позже официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Кузьминова.


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    19 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    В разведке Украины подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть летчика Максима Кузьминова, сообщает агентство РБК-Украина.

    Юсов подтвердил факт смерти летчика, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, передает ТАСС.

    При этом RT в своем Telegram-канале сообщает, что Eureka News удалило сообщение о смерти Кузьминова. Пост убрали из соцсети X и Telegram.

    Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    19 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России
    Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На этапе подготовки 13-го пакета санкций удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии, поэтому Будапешт блокировать его не будет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Глава венгерского МИД заявил, что нет смысла накладывать вето на новый пакет санкций, потому что из него исключены все позиции, которые ударили бы по экономике Венгрии, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что, по его мнению, Европейский союз принимает неправильное решение, вводя очередной пакет санкций против России.

    Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что новый пакет антироссийских санкций не имеет смысла, это демонстративный шаг под годовщину спецоперации в угоду Вашингтону.

    Издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.

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    20 февраля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Киеве испугались «катастрофы» из-за решения Маска

    Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink в новых регионах России катастрофой

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение компании SpaceX отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями, заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров.

    Федоров в интервью украинским СМИ назвал возможное решение компании американского предпринимателя Илона Маска катастрофой для киевского режима, поскольку данные терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ. Именно от них, по его словам, зависит работа украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер Украины рассказал, что со SpaceX уже обсуждает способ «заставить наши Starlink работать, а остальные – нет». Детали переговоров он при этом не стал раскрывать.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которые ВСУ применяют на линии боевого соприкосновения, не дали им ощутимого преимущества перед Российской армией.

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    19 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть назначен на пост премьер-министра, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, что в политических кругах Украины ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Согласно конституции страны, при военном положении полномочия правительства продлеваются автоматически. Зеленский, согласно сообщению, намеревается поставить на пост премьер-министра страны Ермака, как ключевого члена команды, тем самым укрепив свои позиции, передают «Известия».

    По данным издания, президент хочет сделать такой шаг, чтобы действующий премьер-министр Денис Шмыгаль «не имел возможности подорвать легитимность президента».

    Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.

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    20 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове

    Глава СВР Нарышкин: Угнавший вертолет Ми-8 летчик Кузьминов давно стал моральным трупом

    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего». Тем не менее глава СВР назвал якобы убитого в Испании Кузьминова предателем и преступником, передает РИА «Новости».

    Напомним, Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, накануне испанские и итальянские СМИ написали, что Кузьминов якобы был убит в Испании.

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    19 февраля 2024, 14:29 • Новости дня
    Священник рассказал о чуде с иконами в день освобождения Авдеевки

    Священник: В день освобождения Авдеевки в ЛНР замироточили иконы Георгия Победоносца и Александра Невского

    Tекст: Вера Басилая

    Иконы Георгия Победоносца и Александра Невского замироточили во время крестного хода вокруг монастыря под Лисичанском (ЛНР) в день, когда российские военные окончательно освободили Авдеевку, рассказал главный военный священник РПЦ в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков.

    Крестный ход совершался вокруг монастыря 17 февраля, в это время российские войска пошли на штурм Авдеевки окончательно и бесповоротно, и вдруг замироточили иконы, передает ТАСС.

    Протиерей отметил, что сейчас в обители в без воды и отопления живут пять пожилых монахинь, которые молятся за русских воинов, и каждый день ходят крестным ходом вокруг монастыря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как военная математика предсказала падение Авдеевки.

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