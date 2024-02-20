Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.0 комментариев
Путин назвал повышение производительности труда одним из важнейших приоритетов
Президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям VIII Санкт-Петербургского международного форума труда «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения» подчеркнул, что для страны одним из главных приоритетов является повышение производительности труда.
«Сегодня среди наших важнейших приоритетов – повышение производительности труда, качественная модернизация службы занятости, подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. И конечно, на производствах необходимо внедрять цифровые технологии и перспективные научные разработки», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что форум в Северной столице собирает представителей органов власти, предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружества. На мероприятии планируется обсудить широкий круг актуальных вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, гармонизацией трудовых отношений, укреплением кадрового потенциала, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Отдельной важной темой Путин назвал вопрос совершенствования образовательных и профессиональных стандартов, эффективное регулирование процессов трудовой миграции.
Президент выразил уверенность, что форум позволит участникам обменяться опытом и практиками, а также будет содействовать формированию современного рынка труда на пространстве СНГ.
Восьмой Санкт-Петербургский международный форум труда проходит 20–22 февраля на площадках Таврического дворца, СПбГУ и КВЦ «Экспофорум».