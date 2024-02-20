Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.0 комментариев
Экс-профессор ВШЭ Сонин заочно арестован по делу о фейках о ВС России
Суд в Москве заочно арестовал экс-профессора ВШЭ Сонина по делу о фейках о ВС России
Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина* по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС России.
Как заявил судья, ходатайство следственных органов постановлено удовлетворить, избрав в отношении Сонина меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
Срок ареста исчисляется с момента передачи обвиняемого правоохранительным органам России или момента фактического задержания на территории РФ.
Ранее МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина* по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом