Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?0 комментариев
Нефть начала торги разнонаправленно
Нефть торгуется без единой динамики на неопределенном внешнем фоне
Мировые цены на нефть во вторник не показали единой динамики на фоне неоднозначных рыночных факторов.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.49 мск снижалась на 0,12%, достигая 83,46 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,14%, до 78,33 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры отмечают, что, с одной стороны, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке представляет угрозу поставкам. В частности, накануне Центральное командование США подтвердило попадание запущенной движением «Ансар Алла» (хуситами) ракеты с территории Йемена в британский сухогруз Rubymar в Аденском заливе.
С другой стороны, трейдеры оценивают базовые факторы рынка, а именно спрос и предложение. Высокие ставки центробанков сдерживают ожидания по экономике, а сроки смягчения монетарной политики остаются неясными.
«Сейчас рынки находятся в выжидательном режиме. Следующее, на что обратят внимание трейдеры, – что решит сделать ОПЕК+ на следующем заседании по политике добычи», – отметил старший портфельный менеджер Tortoise Capital Advisors LLC Роб Туммел.