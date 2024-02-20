В ДНР от обстрелов ВСУ с февраля 2022 погибли свыше 4,8 тыс. жителей, в том числе 143 ребенка

Tекст: Денис Тельманов

«Ранения различной степени тяжести получили 5 930 гражданских лиц, в том числе 387 детей», – передает сообщение представительства ДНР ТАСС.

Отмечается, что с 17 февраля 2022 года зафиксировано 147 подрывов на противопехотных минах «Лепесток», в десяти случаях на минах подрывались дети.

Украинские войска за два года повредили 2 144 транспортных средств, 3 474 объектов гражданской инфраструктуры и 13 772 жилых домов, отметили в СЦКК.

С февраля 2022 года украинские войска 33 557 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам региона 177 811 боеприпасов различного калибра, говорится в заявлени.

Ранее сообщалось, что украинская армия за последние сутки потеряла до 565 человек на Авдеевском направлении. При этом группировка «Центр» полностью освободила Авдеевский коксохимический завод.

С начала СВО Российская армия уничтожила 571 украинский самолет, 266 вертолетов, 12 819 дронов, 471 ЗРК, 15 107 танков и других боевых бронированных машин противника, 1222 машины РСЗО, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов.







