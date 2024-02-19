Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении группировка «Центр» полностью освободила Авдеевский коксохимический завод, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Поражены скопления живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Соловьево и Тоненького в ДНР. Отражены девять атак украинских штурмовиков 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад у Ласточкино и Первомайского (ДНР). На этом направлении ВСУ потеряли до 565 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, немецкий танк Leopard, два БТРа. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, САУ «Акация», гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении Южная группировка улучшила свои позиции и поразила подразделения 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Новомихайловки, Григоровки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР. Отражены четыре атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского в ДНР. Там украинская сторона потеряла более 275 человек, две БМП, два автомобиля и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила подразделения 102-й, 128-й бригады теробороны у Старомайорского (ДНР) и Червоного (Запорожская область). Отражена атака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). Украинская сторона на этом направлении потеряла до 150 человек, САУ «Акация», гаубицу Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» ВСУ потеряла до 45 человек, четыре пикапа и гаубицу Д-20.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили французский ЗРК SAMP/T, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 96 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской народной республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой народной республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

С начала СВО уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12 819 дронов, 471 ЗРК, 15 107 танков и других боевых бронированных машин противника, 1222 машины РСЗО, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов.