Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!2 комментария
ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 565 военных
Украинская армия в последние сутки потеряла до 565 человек на Авдеевском направлении, ВС России заняли более выгодные позиции, сообщило российское Министерство обороны.
На этом направлении группировка «Центр» полностью освободила Авдеевский коксохимический завод, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Поражены скопления живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Соловьево и Тоненького в ДНР. Отражены девять атак украинских штурмовиков 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад у Ласточкино и Первомайского (ДНР). На этом направлении ВСУ потеряли до 565 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-30.
На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, немецкий танк Leopard, два БТРа. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, САУ «Акация», гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении Южная группировка улучшила свои позиции и поразила подразделения 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Новомихайловки, Григоровки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР. Отражены четыре атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского в ДНР. Там украинская сторона потеряла более 275 человек, две БМП, два автомобиля и гаубицу Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила подразделения 102-й, 128-й бригады теробороны у Старомайорского (ДНР) и Червоного (Запорожская область). Отражена атака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). Украинская сторона на этом направлении потеряла до 150 человек, САУ «Акация», гаубицу Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
На Херсонском направлении группировка «Днепр» ВСУ потеряла до 45 человек, четыре пикапа и гаубицу Д-20.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили французский ЗРК SAMP/T, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 96 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской народной республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой народной республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
С начала СВО уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12 819 дронов, 471 ЗРК, 15 107 танков и других боевых бронированных машин противника, 1222 машины РСЗО, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов.