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ВСУ за сутки потеряли 290 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 290 солдат на Донецком направлении
Суточные потери украинских военных на Донецком направлении составили до 290 солдат, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что Киев потерял на Донецком направлении до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.
Кроме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны в ДНР и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ при этом составили до 45 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР. Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха».
Кроме того, уничтожены 40 украинских БпЛА в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Новоселовка в ДНР, Новая Маячка Херсонской области, Семеновка и Работино Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 620 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 888 танков и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 156 единиц специальной военной автомобильной техники.