Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
Кабмин обсудил выполнение Фондом «Защитники Отечества» задач по поддержке бойцов
В правительстве обсудили выполнение Фондом «Защитники Отечества» задач по поддержке бойцов
Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили на заседании правительства. Там отметили, что основной задачей фонда является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.
«Поддержка защитников – наша общая задача, к выполнению которой надо относиться с большой ответственностью», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что правительство уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей добровольцев.
Мишустин поручил министерству труда постоянно вести контроль за целевым и эффективным использованием выделенного финансирования. На реализацию программ фонду выделено более 18 млрд рублей, говорится в Telegram-канале правительства.
Еще одно решение касается добровольцев в составе Росгвардии. Теперь они будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Документ будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону.
По поручению президента правительство проанализирует нормативно-правовую базу и правоприменительную практику по мерам помощи и оформлению документов участникам СВО и волонтерам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также представит предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур.