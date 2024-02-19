Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!2 комментария
В Госдуме призвали не навязывать школьникам пионерские галстуки
Депутат Горячева: Школьникам не нужно навязывать пионерские галстуки
Школьники вправе самостоятельно решать, какая атрибутика должна быть в школьной форме, заявила депутат Госдумы Ксения Горячева, комментируя предложение о возвращении в школы пионерских галстуков.
Горячева отметила в комментарии «Газете.Ru», что пионерский галстук ассоциируется со стремлением к знаниям, верностью к стране и готовности помогать, но у школьников, не заставших советских времен, могут быть с этим атрибутом иные ассоциации.
Если вводить дополнительные элементы школьной формы, то инициатива должна исходить от самих детей, считает депутат. По ее словам, этот атрибут должен отражать то, что чувствуют и думают нынешние школьники.
В свою очередь пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что пионерская организация в России востребована и необходима. Он выразил уверенность, что страна рано или поздно вернется к истокам пионерской организации, и при этом не важно, как она будет называться. «Лучшей организации подготовки воспитательной, кроме как пионерской, не было», – сказал Ющенко.
Ранее в понедельник стало известно, что глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение ввести в форму российских школьников аналог пионерского галстука.