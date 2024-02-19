В России приступили к разработке новой многоразовой ракеты

Борисов: ЦНИИмаш разрабатывает новую многоразовую ракету сверхлегкого класса

Tекст: Ольга Никитина

Борисов в интервью порталу «Pro Космос» рассказал, что старт проекту был дан еще Фондом перспективных исследований, основным заказчиком выступило Минобороны России, передает ТАСС.

Как и в перспективной ракете «Амур-СПГ», в новой ракете, по словам Борисова, предусматривается многоразовое использование. Обе они будут базироваться на космодроме Восточный. При этом сверхлегкая ракета сможет взлетать не только с космодрома.

Глава Роскосмоса рассказал, что разработка носителя ведется уже два-три года, однако работы не афишировались.

Борисов сообщит также, что обновление российского парка ракет-носителей ожидается в 2028–2029 годах.

До конца года, по его словам, Роскосмос планирует осуществить более 40 космических пусков. В прошлом году, отметил он, полностью выполнить пусковую программу не удалось по ряду объективных причин.

В этом же году, по его словам, одной из основных задач Роскосмоса станет достижение безубыточности по отрасли. Он напомнил, что на фоне санкций планировался убыток на уровне 54 млрд рублей. Однако по итогам 2022 года показатель составил 18 млрд рублей, а по итогам 2023-го – 15 млрд рублей.

Ранее Роскосмос сообщил о продолжении работы над проектом по созданию многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ».

