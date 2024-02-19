Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
В Кремле приветствовали намерение иностранных лидеров посетить Игры будущего
Песков: Россия рада, что иностранные лидеры планируют посетить Игры будущего в Казани
Российская сторона приветствует прибытие зарубежных лидеров на Игры будущего, которые планируется провести в Казани, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы действительно рады, что радость спортивного мероприятия разделят с нами лидеры целого ряда государств. Мы своевременно сообщим, кто», – сказал Песков, передает ТАСС.
Напомним, уже подтвержден визит президента Киргизии Садыра Жапарова по случаю Игр будущего в Казани. Киргизский лидер также проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.