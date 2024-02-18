Путин назвал Турцию самым надежным энергопартнером

Tекст: Дарья Григоренко

Видео опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. «Самые надежные партнеры оказались турки. Вот через «Турецкий поток» [газ поступает в Европу]», – обратил внимание Путин, передает ТАСС.

Он также добавил, что германские власти сейчас заняты внутриполитической борьбой, однако очевидно, что их политика наносит ущерб экономике ФРГ. «Там идет достаточно сложная внутриполитическая борьба. Кто там на что пытается сделать ставку, для того чтобы кому-то удержаться у власти – кому-то к ней прийти, – отметил глава государства. – Иногда со стороны это сложно не то чтобы уследить – вникнуть в суть, в ткань происходящего непросто. Поэтому я бы не стал давать каких-то оценок».

«В конце концов, все зависит только от решения правительства Германии. «Северный поток – 2» – одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. «Северный поток – 1» разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, «Северного потока – 2», но одна-то работает», – заметил президент. «Но «Северный поток – 2» можно [запустить]? Можно! Вентиль открутите, скажите: «Мы хотим получать». Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», – подчеркнул российский лидер.

«Утрачивается или уже утрачена конкурентоспособность, в связи с тем что она выстроена была на относительно <…> дешевых российских энергоносителях. Хотя даже когда они были относительно дешевыми, все равно мы говорили, что это слишком дорого», – напомнил Путин. Сейчас же, «пожалуйте бриться – теперь триста с лишним долларов за тысячу кубов», указал президент РФ.

Тем не менее, по его словам, экономика Германии устойчива: она «способна долго существовать и развиваться – и здесь никакой катастрофы не будет». «Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, основательные», – отметил российский лидер.

Ранее власти Германии сообщили, что позиция федерального правительства ФРГ по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается.