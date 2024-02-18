У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.0 комментариев
Киселев направил запрос на интервью с Байденом
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Байденом
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Киселев добавил, что запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, передает РИА «Новости».
Как говорится в письме, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга, а президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя. В документе указано, что интервью планирует проводить генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, на самом популярном телеканале страны «Россия 1».
Интервью планируют перевести на иностранные языки и распространить на многочисленных медиаплатформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.