Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Байденом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киселев добавил, что запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, передает РИА «Новости».

Как говорится в письме, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга, а президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя. В документе указано, что интервью планирует проводить генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, на самом популярном телеканале страны «Россия 1».

Интервью планируют перевести на иностранные языки и распространить на многочисленных медиаплатформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.