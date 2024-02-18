Взрывы прогремели в Полтавской области Украины

Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?40 комментариев
Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?40 комментариев
К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.3 комментария
Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.11 комментариев
В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за последние сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».
Также за последние сутки уничтожены 47 украинских беспилотников возле Кременной, Золотаревки, Кармазиновки Луганской народной республики (ЛНР), Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Работино и Новоукраинского Запорожской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотников, 469 ЗРК, 15076 танков и других бронемашин, 1222 боевые машины РСЗО, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы спецтехники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.
По словам Кимаковского, попытки вывести войска из-под Донецка без потерь для Киева не прошли, передает ТАСС.
Он уточнил, что часть украинской группировки под Донецком по-прежнему остается под огнем.
Ранее сообщалось, что украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки.
Захарова прокомментировала заявление Зеленского об отводе войск из Авдеевки
По ее словам, причиной стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение воевать только против мирных граждан.
«ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – написала она в Telegram-канале.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Позже Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступили, чтобы не попасть в окружение.
Генерал ВСУ Тарнавский сообщил о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки
Тарнавский отметил, что при разработке плана учитывались различные сценарии и возможная смена оперативной обстановки. «И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Командующий ВСУ не уточнил, сколько военных оказались в плену, но отметил, что Киев планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.
Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД писала, какое значение имеет освобождение города.
Представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Воевода сообщил о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО
«Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», – приводит Ura.ru слова Воеводы из его Telegram-канала.
Утверждается, что эшелон следовал из Молдавии в Винницу.
Отмечается, что повреждения также получил участок железной дороги, восстановительные работы займут несколько дней.
Умеров: ВСУ пришлось отступить из Авдеевки из-за нехватки вооружений
По словам Умерова, ВСУ нуждаются в большем количестве систем противовоздушной обороны, дальнобойных систем, артиллерийских снарядов и фортификационных систем, передает РИА «Новости».
Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.
«Желаю (сослуживцам) бросать все и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись допроса Камынина.
Военный также рассказал об отсутствии мотивации среди украинских бойцов и нередких случаях дезертирства. Сложившуюся на Украине ситуацию Камынин охарактеризовал как уничтожение населения своим же собственным правительством.
Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.
Решение он назвал правильным и «абсолютно логичным», комментируя отступление на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
Зеленский во время выступления фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх. Глава государства заявил, что западные союзники создают для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения».
Также президент признал, что ВСУ с октября 2023 года находятся в обороне.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.
Силы России продолжают зачистку Авдеевки от украинских формирований, российские флаги один за другим появляются в разных районах города, передает телеканал «360».
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Сырский сдал Авдеевку России.
Указывается, что город освободила от вооруженных сил Украины группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. «Центр» продолжает наступление в ДНР. Минобороны отметило в Telegram, что Авдеевка была «мощным оборонительным узлом» ВСУ.
Минобороны подчеркивает, что освобождение Авдеевки отодвигает линию фронта от Донецка, это дает возможность «существенно обезопасить его от террористических ударов» ВСУ. «Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», – сказано в сообщении.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени.
«Спешно покинуть» Авдеевку смогли только «разрозненные формирования украинских боевиков», бросившие при этом вооружение и военную технику. Как сообщило в Telegram ведомство, от ВСУ освобождена территория площадью 31,75 кв. км.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. В ночь на субботу недавно назначенный главкомом ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
Также проводится «окончательная зачистка» города от украинских военных, сообщило Минобороны в Telegram.
Напомним, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев не исключил, что бои за освобождение завода могут потребовать какое-то время – там есть «подземные ходы, запасы воды и еды», «серьезные наземные и подземные укреппункты», которыми могут воспользоваться «некоторые «фанаты» из числа бригад ВСУ».
ЕК захотела направить доходы от замороженных активов России на производство оружия для Украины
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Ляйен спросили о возможном использовании доходов от активов России, на что она заявила, что ЕК намерена использовать эти средства для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны, передает ТАСС.
Глава ЕК также сообщила о планах включить Украину в Стратегию военной промышленности Евросоюза, которая будет представлена в марте.
«Они (украинцы) берут наши устаревшие вооружения и улучшают их, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы они стали более точными и более эффективными, очень впечатляет наблюдение за их производством беспилотников, поэтому мы намерены интегрировать Украину в нашу Стратегию военной промышленности», – сказала она.
Ранее Фон дер Ляйен назвала снабжение Киева оружием краткосрочной целью развития ВПК ЕС.
Он назвал события, происходящие на Украине, «ужасной бойней», которая изменила баланс сил и экономическую ситуацию в Европе, передает ТАСС.
Салай-Бобровницки отметил, что ни оружие, ни материалы не были стратегически подготовлены к боевым действиям на Украине. При этом позиция Венгрии в отношении конфликта не изменилась, добавил он.
Ранее Венгрия не одобрила очередной пакет санкций против России.
Замкомандира штурмовиков ВСУ Жорин похвалил Сырского за вывод войск из Авдеевки
«Выход из Авдеевки – это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации», – приводят слова Жорина украинские СМИ, передает «Российская газета».
Он добавил, что ВСУ оказались в тяжелом положении на авдеевском направлении, им предстоят «сложные бои».
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.