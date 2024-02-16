Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Путин заявил о способности России обеспечить себя необходимыми технологиями
Россия рассчитывала покупать технологии за рубежом на вырученные от продажи нефти и газа деньги, но оказалось, что она может разрабатывать их сама, заявил глава государства Владимир Путин.
«Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость – оказалось, что есть и возможность производить все самим», – сказал Путин на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке «Станкомаш», передает ТАСС.
Он добавил, что работа по развитию технологий в стране продолжится.
Ранее Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности.